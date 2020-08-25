律政司稱證據不足 官准撤兩案私人檢控

許智峯：傷者傷口灑鹽

考慮提出覆核

許智峯在庭外表示，兩案受害人至今仍未康復，批評律政司的做法等同在受害人傷口上灑鹽。他又批評，雖然律政司聲稱警方獨立調查小組曾調查兩案，卻從未公布有關安排和內容，甚至拒絕公開調查報告，質疑警方「自己人查自己人」，律政司聲稱證據不足的說法亦令人難以接受。

許智峯早前向開槍警員控以蓄意射擊、發射槍彈罔顧他人安全、處理槍械可能傷害或危害他人共3罪。他另向的士司機鄭國泉控以一項危險駕駛罪。該警員和鄭昨均沒出席聆訊。律政司一方表示，警方獨立調查小組早前就兩案展開調查，並將調查結果和證據呈交律政司。律政司經考慮後認為沒有足夠證據證明有關控罪，亦沒有合理機會達至定罪，現有證據甚至顯示表面證據不成立，故決定介入和撤銷檢控。

指開槍警武力合法合理

許不傳召中槍者損公平

就開槍警員的案件，律政司一方指出，警方的調查和證據包括市民和警方證人的證人陳述書、現場車輛的行車攝錄片段、警方對相關影片的逐格分析，以及開槍警員的證人陳述書等。證據顯示，該警員當時為防止罪案或自衛而使用合法和合理武力，不足以確立他使用佩槍超出法律的准許或賦權，亦未能支持其行為為非法或罔顧後果。律政司一方又提到許智峯不傳召中槍者，以及另一名被捕人為控方證人的做法，或影響該警員享有公平審訊的權利。

指鄭國泉遭武器攻擊

不足證案發時正控制的士

至於鄭國泉一案，律政司一方指出，警方的調查和證據包括4名市民和鄭的證人陳述書、深水埗警署的閉路電視片段、被告與的士公司和其他的士司機的即時對話錄音，以及法證專家對「公開來源」錄像的法理鑑證結果等。證據顯示，鄭當時遭一些襲擊者用武器攻擊，撞車後有3人從的士下車，證據不足以確立被告案發時正控制的士或危險地駕駛。

另外，鄭國泉日前透過代表律師向法庭申請8.2萬元訟費，該申請押後至10月15日處理，鄭屆時需釐清申請訟費的對象和理據。

【案件編號：ESS12887、13467- 13469/20】