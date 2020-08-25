律政司稱證據不足 官准撤兩案私人檢控

【明報專訊】立法會議員許智峯早前分別對去年11月11日在西灣河開槍的警員，以及去年10月在深水埗將的士剷上行人路撞到人的的士司機鄭國泉提出私人檢控，律政司日前表明介入和申請撤控，案件昨日在西九龍裁判法院處理，並獲裁判官批准。律政司一方指出，警員當時為防止罪案或自衛而使用合法和合理武力，另未能證明鄭國泉當時正控制的士或危險駕駛，故決定撤控。許智峯表示對事件感到失望和憤怒，將考慮提出司法覆核。
許智峯：傷者傷口灑鹽
考慮提出覆核
許智峯在庭外表示，兩案受害人至今仍未康復，批評律政司的做法等同在受害人傷口上灑鹽。他又批評，雖然律政司聲稱警方獨立調查小組曾調查兩案，卻從未公布有關安排和內容，甚至拒絕公開調查報告，質疑警方「自己人查自己人」，律政司聲稱證據不足的說法亦令人難以接受。
許智峯早前向開槍警員控以蓄意射擊、發射槍彈罔顧他人安全、處理槍械可能傷害或危害他人共3罪。他另向的士司機鄭國泉控以一項危險駕駛罪。該警員和鄭昨均沒出席聆訊。律政司一方表示，警方獨立調查小組早前就兩案展開調查，並將調查結果和證據呈交律政司。律政司經考慮後認為沒有足夠證據證明有關控罪，亦沒有合理機會達至定罪，現有證據甚至顯示表面證據不成立，故決定介入和撤銷檢控。
指開槍警武力合法合理
許不傳召中槍者損公平
就開槍警員的案件，律政司一方指出，警方的調查和證據包括市民和警方證人的證人陳述書、現場車輛的行車攝錄片段、警方對相關影片的逐格分析，以及開槍警員的證人陳述書等。證據顯示，該警員當時為防止罪案或自衛而使用合法和合理武力，不足以確立他使用佩槍超出法律的准許或賦權，亦未能支持其行為為非法或罔顧後果。律政司一方又提到許智峯不傳召中槍者，以及另一名被捕人為控方證人的做法，或影響該警員享有公平審訊的權利。
指鄭國泉遭武器攻擊
不足證案發時正控制的士
至於鄭國泉一案，律政司一方指出，警方的調查和證據包括4名市民和鄭的證人陳述書、深水埗警署的閉路電視片段、被告與的士公司和其他的士司機的即時對話錄音，以及法證專家對「公開來源」錄像的法理鑑證結果等。證據顯示，鄭當時遭一些襲擊者用武器攻擊，撞車後有3人從的士下車，證據不足以確立被告案發時正控制的士或危險地駕駛。
另外，鄭國泉日前透過代表律師向法庭申請8.2萬元訟費，該申請押後至10月15日處理，鄭屆時需釐清申請訟費的對象和理據。
【案件編號：ESS12887、13467- 13469/20】