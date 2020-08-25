常爭執但「好錫」母親 為人堅強社工：彥霖有參與運動 不覺會尋死

陳芷君供稱，她和彥霖經常在社交媒體互動，其中一次是去年8月11日，彥霖在Instagram發布限時動態及影片，稱在尖沙嘴「中咗催淚彈」。她遂留言詢問彥霖為何到尖沙嘴、當時身處何方，未獲回覆。

曾笠膠袋圖自殺 母料貪玩

社署助理社會工作主任唐穎恩由2018年起跟進彥霖個案，她形容彥霖在不少壓力下成長，雖然腿傷後難以發力跳水，但不覺得她會尋死。對於彥霖去年3月在女童院「頭笠膠袋」企圖自殺，唐及彥霖母親何姵誼均不認為彥霖當時真的想了結生命，何相信女兒只是貪玩。

裁判官問到彥霖於去年6至8月有否參與一些「運動或活動」，唐稱彥霖有參與，但不是前線參加者。她曾問彥霖看法，彥霖的立場「係幫學生嘅」，但彥霖稱不會「瞓身」參與或付出很多時間。裁判官追問彥霖會否因為運動與人爭執，唐穎恩認為沒可能。

庭上披露彥霖在單親家庭成長，其堂姊及社工均表示彥霖常與母親起爭執。唐穎恩指彥霖生於不愉快家庭，多年前亦是一宗虐兒案的受害人，一直想和母親關係更親密，惜兩母女並非同住，性格又如「火星撞地球」，母女關係出現依附問題。唐穎恩強調彥霖為人堅強，「好錫」母親，唯獨在談論母女關係時才會流淚。

吸催淚煙當日曾食「一啖大麻」

唐穎恩並透露，彥霖於去年8月11日吸入催淚煙後不適，有朋友向彥霖提供大麻，「佢食咗一啖大麻」。彥霖及後到塘福懲教所探男友，遂發生的士上腳踢女警事件。彥霖事後被送入女童院，其驗毒測試結果呈陰性。

（死因聆訊）