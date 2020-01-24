母：彥霖死前一月失常 回家變開朗 幼時遭父家暴跟外公住 失蹤前夕說「有人耳邊叫執房」

死者陳彥霖（終年15歲）於去年9月19至22日之間去世。陳的母親、外公、堂姊及社工昨出庭作供（詳見另稿）。

非同住每周見面 「情同姊妹」

升中變反叛五離家 沒心理輔導

死因裁判官高偉雄甫開庭時向陪審團表示，是次聆訊旨在找出彥霖死亡時間及原因，提醒陪審團要將瀏覽過的資訊拋諸腦後，只能按庭上證供裁斷。

陳彥霖的母親何姵誼（34歲）供稱，彥霖出生後，同居男友「成日打我」，故在彥霖3歲時帶着她與其外祖父同住。約於2017年起，何姵誼搬走，彥霖繼續居於外公的村屋；兩母女並非同住一屋，仍會每周見面一次，「在外人眼中是兩姊妹」。

何姵誼透露彥霖升中後自學游泳及參加跳水課程，讀中一時腿部骨折，事後無法跳水。她稱彥霖養傷時缺課數月，自此不肯上學及變反叛，曾五度離家出走，包括留宿男友人寓所和到酒吧陪酒。她形容彥霖性格開朗，每次從女童院出來都變乖巧，因此從沒帶她接受心理輔導。

母拒保釋還押兒童院 認沒跟進

失控打鎮靜劑 醫生稱只是反叛

何姵誼憶述彥霖首次精神失常在去年8月中，當時彥霖赴塘福懲教所探望男友，原已上車離開由外公接送回家，卻突然自行截的士欲折返塘福，由於拒付車費，司機報警，其間彥霖涉腳踢女警被捕。何哽咽稱，當晚彥霖扣押警署，精神狀况極差，不斷自言自語及走來走去。警員建議她為彥霖辦保釋，她當場拒絕。

外聘死因研訊主任、大律師曾藹琪問彥霖事後還押兒童院，何姵誼有否跟進其情况？她承認沒跟進，僅透過社工知悉女兒送院。她稱彥霖留院時手腳被綁，失控地說「媽咪我好辛苦，有把男人聲講嘢」。據她所知，醫護曾替女兒打鎮靜劑，惟有醫生向她說彥霖只是行為反叛。

至去年9月，彥霖就襲警案獲保釋可回家。何形容女兒自此「變番乖女」，一家人在中秋節燒烤時有說有笑。中秋翌日是她的生日，彥霖為她切蛋糕慶祝，更表示「多謝媽咪帶我來到世界，我愛你」。何稱彥霖主動報讀職訓局課程，並表示要更改電話號碼及Instagram帳戶，以遠離壞朋友，她形容彥霖比以前更開朗。

母稱中秋慶生有說有笑

惟至9月19日，何姵誼在韓國旅遊時收到港鐵職員來電，表示在站內拾獲彥霖的iPhone手機、畫筆及畫簿。她翌日透過彥霖的同學及外公得悉，彥霖沒有上學及沒有就一宗刑毁案出庭應訊。她亦無法聯絡上女兒，遂於一日後回港報警。及後警方告知彥霖已去世，並安排解剖及驗屍，在她同意下火化遺體。

彥霖的外祖父何潤來（71歲）供稱，彥霖在失蹤前一晚、即9月18日通宵執拾房間，並說「有人喺耳邊不停叫我執房」。翌晨他在車站碰見彥霖上學，彥霖向他索零用錢，這是他最後一次與外孫女見面。聆訊今續。

【案件編號：CCDI870/19】

明報記者

（死因聆訊）

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