直資小學收數千入學申請 相若去年 陳守仁福建中學附小視乎疫情親身面試

王錦輝中小學近7000人報讀 面試改交短片

直資小學陸續接受2021/22年度小一入學申請，其中香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學已截止申請。據該校網頁稱，受疫情影響，小一入學首輪面試將改為呈交短片及個人檔案 （Portfolio）。該校回覆本報查詢時表示，今年共6855名學生報讀小一，報名數目與去年的7000人相若，暫無家長提出退出申請程序。

位於油麻地的保良局陳守仁小學則表示，收到逾7000份小一入學申請，數量亦與往年相若。校方稱，如疫情許可，會盡量安排在校面見每名申請人，並鼓勵家長讓小朋友了解面試流程，不要施加壓力，讓小朋友自然發揮。

男拔附小簡介會改網上 學校網頁報讀

拔萃男書院附屬小學將提供150個小一學位。該校每年舉辦的入學簡介會，吸引不少家長到校參加。今年因應疫情，校方轉以網上形式於周六（29日）舉行兩場簡介會。有意替子女報讀的家長可於本月29日至下月4日，經該校網頁申請，暫定10月中舉行第一輪面試。

憂拍片未反映個性 福建中學附小仍面試

福建中學附屬學校2021/22年度小一入學申請下月中截止，校長徐區懿華說，暫時接獲申請達校方預期總數的七成，情况與去年相若。疫情下有學校以拍片取代面試，徐區懿華認為，家長或為拍片而投放大量資源、精神和時間，短片亦未必完全反映學生的個性及能力，因此該校仍會舉行面試，主要與學生聊天。至於以視像抑或親身面見將視乎疫情而定。

至於新學年學生返校無期，徐區懿華說，小一新生不認識師生、學校文化等，相信全港學校「最頭赤」小一問題。她說，該校新生上周一（17日）已在網上開課，學生分成數人一組，教師會安排遊戲讓同學互相認識，並教他們準備9月上網課。

明報記者

（疫情第三波）