亞博病人平均住院4.7日 遠低其他醫院

均輕症患者 入院時已近康復

訪問當日仍有139人在亞博留醫，平均每人逗留日數為4.7日。李立業解釋，第三波肺炎疫情期間，有一批病人在社區等了一陣子，直到社區治療設施開幕後，這批確診者病情已變穩定，踏入康復階段。他補充，入亞博的病人都是輕症患者，所以平均逗留時間比正常低。

不過，留醫亞博約600人當中有約100人要轉送醫院治療。香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅解釋，亞博社區治療設施不會提供利巴韋林、干擾素等藥物，只會提供減輕病徵的藥物。病人若出現肺炎徵狀，有可能急速惡化需轉送醫院。他舉例，一名36歲男病人有長期病患，被送到聯合醫院，後來出現肺炎徵狀，再送瑪麗醫院深切治療部，需用呼吸機。病人經治療後康復出院。

病情紀錄電子化 醫生電話問診

亞博社區治療設施摒棄過往紙張排版記錄病情，全面電子化。病人每日自行量度體溫、血含氧量等維生指標，並上載電子平台。護士在病人進入亞博前會記錄病人電話，每早醫生看過病人最新情况後會以電話問診。亞博社區治療設施目前有約200個醫護及支援職系員工工作，當中有28人為醫生。

北大嶼山醫院急症科副顧問醫生尹志堅說，全面電子化能令診治流程更順暢，醫生一日致電病人約兩次，比在醫院每日或只能巡房接觸病人一次，與病人溝通的機會亦提高。他補充，有對病患做問卷調查，大部分回應都是正面。

（疫情第三波）