議員籲杯葛全民檢測 人民日報：污衊站港人對立面

團體促私隱署監察及立法

公民社會發展資源中心執行委員會成員歐贊年稱，《個人資料（私隱）條例》（條例）中，基因資料不屬於敏感個人資料，條例第33條禁止將個人資料移轉至香港以外地方仍未立法，受檢測者資料未獲保障。他稱將於下周約見私隱專員公署，希望對方成立小組監察資料用途，長遠而言應立法實施。

荃灣區議員譚凱邦則表示，政府招聘本地醫護採樣，背後卻交由專業資格未明的內地化驗機構做檢測，如出錯本地醫護信譽會被毁，「（市民）不應接受中資檢測」，呼籲市民杯葛檢測。

市民：港府沒說明按何例保障資料

市民黃先生表示不會接受檢測，因為政府多番澄清個人資料不送內地，「但得一句」，未有說明按何機制或法例保障資料，「有病徵才去公立醫院驗」。65歲顏先生則表示即使身體無恙都會「出一分力」做檢測，認為有人稱資料會外泄是太敏感，「我無犯事驚什麼？」

內地官媒《人民日報》前日發表評論文章，批評污衊及抹黑內地支援和社區普及檢測，企圖阻礙抗疫，「就是站在了750萬香港市民的對立面」，認為是對香港未來和市民福祉的背叛。文章呼籲香港市民積極參與檢測，是對自己負責，「更對香港負責」。

（疫情第三波）