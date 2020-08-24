匡智梨木樹宿舍3員工確診 全院百人檢疫

源頭不明 專家憂涉碼頭群組

上周五葵涌豐盛護老院亦有院友確診，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近期兩間出現確診的院舍位於葵青區，擔心與葵涌貨櫃碼頭群組衍生的社區傳播鏈有關，致附近院舍風險增加。

張竹君表示，匡智梨木樹宿舍一名社工及兩名工作人員本月18日有輕微病徵，3日後接受社署檢測，昨確診。她說3人感染源頭不明，可能是互相傳播或社區感染。

張竹君指出，該院共9間房，每間房有5人，由於有時院友較難戴好口罩，全部列作密切接觸者，約45名院友及50多名員工須檢疫。她說院舍有獨立房間，或可原址檢疫，惟員工要撤離，需考慮如何照顧院友。

該院位於梨木樹邨第3座。荃灣區議員陳琬琛稱，院友可能去同邨第5座的匡智梨木樹中心，憂宿舍員工也到中心工作，或造成交叉感染。匡智會回覆稱，兩名護理員分別於8月21日及22日最後上班，社工8月19日起已沒上班，院友平日前往第5座日間展能中心活動時有戴口罩。

另一院舍個案 潛伏期到旺角瓊華

社署次輪院舍員工檢測暫發現5個陽性樣本，張竹君說另外兩人分別是早前爆疫的救世軍隆亨長者之家員工，另一院舍員工覆檢後呈陰性，需再檢測。

據中心資料，前日確診的大角嘴喜悅護老之家男院友，潛伏期曾到旺角通菜街111號風味園茶餐廳及瓊華中心。勞工及福利局長羅致光昨勸喻有家人居於安老院者，如非必要應減少帶長者外出，避免到傳染風險高或會除口罩的地方。

（疫情第三波）