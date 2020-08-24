滯港菲傭等簽證 5000遣散費苦撐兩月 疫下外傭求助急增 關注團體：有人數月無糧出

中介未供住宿 牀位月租1500

「我不敢跟兩個仔女和母親說，我怕他們擔心。」Sally曾在2011年來港工作兩年，其後回鄉經營小生意，為供養分別16歲和18歲的一對子女讀書，以及83歲母親的醫療費，去年9月再來港，在一個三口家庭當傭工，但今年6月初被解僱，同月中獲新僱主聘用，但入境處至今未批出新工作簽證。

由於中介公司未能安排Sally入住宿舍，她只好用遣散費以每月1500元租住牀位，12名外傭同住約600呎單位，共用廚廁，另要每月付230元訪客簽證續期費用。「第一個月還可以交租，現在已（等候）兩個月，我無錢交租、食飯，曾向朋友借錢，她們都只可借50元給我買食物。」說起滯港生活，Sally聲淚俱下。

外傭滯港原因眾多，外勞事工中心社區關係主任唐曉昕稱，有外傭因僱主疫情期間不在港，已數月沒出糧；也有外傭想離港，但因航班取消、機票太貴而滯港，當中不少人已耗盡積蓄，中心現時每日仍有兩至三名滯港外傭新求助個案，現只能定期資助約20名外傭，每人每星期約400元食宿費，亦已為約150名外傭提供食物援助，如罐頭、餅乾等，以及為超過300名外傭轉介住宿。面對仍有大批外傭需協助，唐稱中心近月開支大增而需眾籌，目標為15萬元。

議員倡開放度假村作過渡居所

立法會議員張超雄認為，現時外傭宿舍環境太差，有病毒傳播風險，政府雖已加快工作簽證審批，但仍需以星期計，建議開放不宜作檢疫中心的度假村，供通過病毒檢測的外傭作過渡居所。

月均3200留港申請 增逾3倍

入境處3月因應疫情而延後外傭留港期限，至今積壓大批外傭簽證申請。今年4至7月，外傭以訪客身分延長逗留期限的申請平均每月近3200宗，較1至3月平均約660宗，大增逾3倍；截至7月31日，批出約1萬宗外傭以訪客身分留港申請、約3000宗延長現行合約期限申請，及約4300宗延後返回原居地申請，該處稱申請一般可在一至兩周內完成審批。

明報記者 馮樂琳

（疫情第三波）