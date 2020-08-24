檢疫令無執行 血癌印傭恐播毒 東院同房52人須隔離 張竹君認甩漏致歉

明報記者

本港昨多25宗確診，19宗屬本地感染，當中8宗源頭不明，累計4682宗確診及1宗疑似個案，少於10宗初步確診。

印傭7月住院 僱主翌日確診

7月27日因白血病預約入住東區醫院內科病房化療的44歲印傭，入院時對檢測呈陰性，肺片正常。她雖有發燒，但醫生估計與白血病有關。同日其75歲男僱主（第2979宗）在養和醫院對檢測呈初步陽性，並轉往東區醫院，翌日確診。

事隔近月 醫局方悉屬密切接觸者

醫管局總行政經理劉家獻表示，印傭8月3日肺片正常，9日發燒且少許肺花，13日少許乾咳。8月18至20日，印傭曾被安排到單人病房留醫，22日發高燒，肺片更花，院方再安排檢測，結果初步陽性，病毒數值（CT Value）約20多至30。醫管局昨聯絡印傭朋友，才知印傭僱主早前確診，屬密切接觸者，正調查為何醫院沒獲通知。

張竹君：僱主確診日發檢疫令

家屬沒提印傭已入院

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，平日若知悉有密切接觸者正留院，會通知醫管局；7月27日已聯絡男患者的家人作個案追蹤，向約5至6名密切接觸者發檢疫令，包括印傭，惟當時男患者的女兒沒提及印傭已入院。劉家獻說該印傭入院時不知僱主確診，其中英文不太好，溝通有困難。

檢疫令人手傳遞 張：研流程電子化

張竹君說據初步調查，當時將檢疫令人手傳遞予另一團隊執行，惟現時找不到印傭的檢疫令。她說平日有機制覆檢密切接觸者是否已送檢疫，承認今次過程及溝通可能「有些甩漏」，就事件致歉，會檢討並研究將流程電子化。

印傭留醫的兩間病房共52名病人列作密切接觸者須檢疫，其中35人已出院，已交衛生防護中心跟進。印傭留醫期間醫護有穿合適裝備，毋須檢疫。

梁子超：衛署出錯不可接受

郭家麒質疑全民檢測不夠人手追蹤

醫生兼公民黨立法會議員郭家麒形容事件「令人震驚」，批評有衛生署職員疏忽，質疑當時曾否覆檢確保密切接觸者已送檢疫，促請詳細調查並向公眾交代，「以前又有幾多走漏了？」他說倘有密切接觸者沒送檢疫，恐有社區傳播病毒風險，今次患者更留院近一個月，憂同房病人抗抵力較低，倘染疫死亡風險高。

郭批評人手傳遞檢疫令做法原始、匪夷所思，流程應電子化。他質疑推行普及社區檢測後，衛生署有否足夠人手追蹤個案，憂找出大量患者，追蹤更易甩漏。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為衛生署今次出錯「不可接受」，應設立完善系統跟進是否已將密切接觸者送檢疫（另見稿）。他說衛生署於疫情前不需發大量隔離令，較少可能出錯，但目前有大量個案易「甩漏」，建議盡快改善，不願見到因此造成醫院大爆發。

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676