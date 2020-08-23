全民驗設逾百採樣中心 擬周六起登記

追蹤密切接觸者 檢測前兩日起計

港府將於9月1日起推出不多於14日的全民檢測計劃。食物及衛生局長陳肇始昨在港台《星期六問責》表示，每日可做到數十萬個檢測，但每日是否能吸引數十萬人參加則「很難定一個目標，因為不知市民的反應」。她說，屆時全港最少會有100個採樣中心，主要是室內場地，包括體育館、學校等，現時已有幾千人參與工作，但仍需更多人，希望能設更多採樣中心，方便市民。

市民憂被採樣者帶毒 陳肇始稱會隔開

有聽眾致電節目，關注當局會否為長者和殘疾人士設「關愛隊」；亦有聽眾擔心如輪候採樣時前面的市民帶有病毒，會否經過咳嗽和打噴嚏令自己面對風險，不敢到採樣中心。陳肇始回應會考慮為輪椅使用者和老人家加入「人性化」處理，又說採樣中心有一定空氣流通量，等候者與被採樣者會相隔一定距離，場地亦會有感染控制的專家看過整個流程。

公務員事務局信件透露，檢測將於本周六（29日）起登記。張竹君稱，若驗出陽性，會從檢測前兩日起計，追蹤密切接觸者並安排入檢疫中心，呼籲市民接受檢測後盡量留在家中。港府向立法會遞交的文件指出，檢測計劃的個人資料會儲存於政府雲端系統內，只供衛生署及相關政策局及部門作疾病防控用途，化驗室及物流公司不會取得提供樣本市民的個人資料。

港府將參與由世衛在內牽頭的國際新冠疫苗保障機制，立法會文件顯示，參加的國家或地區需於9月中前提供15%按金作為具約束力承諾的一部分，每劑疫苗的價錢仍未定，疫苗可能於2021年底前送抵香港。

就政府修例賦權獲授權人員要求任何人提供或披露與處理公共衛生緊急事態攸關的資料，陳肇始昨稱會包括警察和海關等。

（疫情第三波）