昨增26確診 貨櫃碼頭佔兩宗 張竹君：現數字相若次波高峰 未全受控

兩個案非屬宏記 碼頭73宗僅次酒吧群組

昨新增26宗確診中，有兩宗為印度來港的輸入個案，17宗與早前個案有關連，7宗無源頭；另有20多宗初步確診。本港累計確診達4657宗，另有一宗疑似個案。

葵涌貨櫃碼頭群組至昨有73人，當中63人為碼頭工作人員，其中44宗與宏記港務操作有限公司有關，張竹君稱其餘涉及「十間八間」公司，但她拒交代各公司名稱。昨確診的兩名患者並非宏記員工，其中一名53歲女船務文員於8月15日發病，平日帶飯回公司自己用膳，無去過休息室，估計與早前個案無直接關係。

另一確診員工為一名56歲男吊機控制員，他8月18日發病，有兩三名與他同用一部吊機的人員或需檢疫。張竹君說，已從碼頭收回並測試約6500個樣本，其中宏記爆發得比較厲害，其他公司則有小型傳播，形容不是整個葵涌碼頭出現大範圍爆發。

昨亦增一名66歲的士司機確診，為無源頭個案之一。至於Star Global直銷群組至昨再增一名21歲男患者，累計升至61人。

的士司機中招 源頭未明

另外，社署表示一名在土瓜灣政府合署土瓜灣社會保障辦事處工作的社會保障助理確診，該名職員最後於8月7日上班。此外，水務署新界西區化驗室一名水樣本取樣員昨亦確診，他最後於8月19日上班，5名與他在工作上有密切接觸的水務署及承辦商人員將接受檢疫。

張：全民檢測助找無源頭個案

被問如何評價目前疫情，張竹君稱疫情慢慢回落，但始終有20多宗確診，跌幅不是很快。她續稱，20宗確診內約有「十宗八宗」無源頭個案，「我們不知道社區究竟有幾多無源頭個案，未來全民檢測可能有幫助，知道多少少社區情况」。據6月報道，曾有記者查詢會否為沙田爆發擴大化驗，張竹君當時回覆，盲目檢測沒病徵者如「大海撈針」。

對於防疫措施可否放寬，她形容目前確診數字「可能和第二波頂峰那時候差不多，並不是一個完全受控的情况」，擔心若放鬆社交措施，疫情很容易反彈。

逾期居留泰男出院 確實住址未知

另外，一名在青山灣入境事務中心被羈留的逾期居留泰籍男子上周三（19日）確診，張竹君昨稱他已出院。該男子早前報稱住荃灣，但經警方深入查問後，他稱住元朗，但當局暫未知其確實住址。

（疫情第三波）