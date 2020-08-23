安老院界質疑：有力全民驗 不驗出院長者

第三波疫情下，伊利沙伯、東區、明愛、廣華醫院都曾現院內感染，安老院舍亦持續出現爆發，至昨有19間院舍有院友確診。據社署回覆，安老院等員工正進行第二輪檢測，8日驗約1.78萬個樣本，暫有5個陽性。

至於昨日兩名離世確診者中，一人來自院舍，即大圍救世軍隆亨長者之家的82歲女院友，屬該院舍第二名死者；另一人為居深水埗普陞閣、有長期病患的65歲確診女病人。本港至昨累計77名確診病人離世。

葵涌豐盛護老院及大角嘴喜悅護老之家近兩日各有一名院友確診，一人原需定期到廣華洗腎，兩院過百院友須檢疫，昨凌晨衛生署及醫療輔助隊人員分別到兩院協助院友及職員撤離至檢疫中心。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午稱，喜悅護老之家院友已「撤離得七七八八」，豐盛護老院則仍在撤離。

業界要求院友出院前3日驗毒 少醫院回應

協會去信醫局 促為出院院友把關

香港安老服務協會本月中因應情况，更新《入住安老院舍執行指引》，建議院舍要求醫院在院友出院前72小時內檢測，結果呈陰性才將院友接回院。協會本月14日已去信醫管局行政總裁高拔陞提出請求，協會顧問（政策研究）葉麗德指至今僅少數醫院回應業界訴求，其他醫院以無收到總部通知相關措施、醫生認為出院者無相關病徵、涉資源問題等拒絕，目前約六七成個案出院前72小時無檢測，院舍仍要無奈接回長者，憂當中或有隱形個案。

醫局向社署反映 社署：轉介食衛局

安老服務協會主席陳志育稱，曾有院友出院回到老人院後，才獲通知曾與確診者同房，院舍對此很憂慮，若不收出院個案是不人道，但若病毒流入又「很大件事」，冀醫管局協助把關，「香港政府目前有能力做到全民檢測，為何不能助出院院友檢測？這實在講不過去。第三波疫情已去到最後階段，如不做好把關，很難跟公眾交代」。陳最快明日再去信高拔陞重申要求，並將要求局方定期為到院舍服務的社康護士檢測。他又會與社署溝通，望能為新院友入住前做檢測。

醫管局回覆，一直按病人臨牀需要安排住院治療，有既定準則釐定康復進度及安排合適的病人出院，醫院會按有關準則與病人及照顧者商討出院安排。

據悉，醫管局已向社署反映院舍要求。就會否考慮為院友驗病毒，社署稱已將這些醫療問題轉介食衛局。

許樹昌：院內爆發醫院會知 毋須再驗

中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，現時醫院對入院長者已驗得很「鬆手」，且長者在醫院時每日量體溫等，若院內爆發醫院會知悉，認為長者出院時毋須再驗。

明報記者

（疫情第三波）