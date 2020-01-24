【剖析第三波】372檢測人員獲批免檢疫 包括「國家隊」

《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）均有豁免檢疫安排，涉及多個行業，例如近日分批來港的「內地核酸檢測支援隊」亦屬免檢疫人員，據政府新聞稿，最少已有60人抵港。據食衛局資料，截至8月19日，在「為香港供應新型冠狀病毒檢測服務的公司或組織相關人員」類別下接獲455人申請豁免檢疫，暫有372人獲批。

免檢疫者廠商佔最多 逾2萬人

獲豁免檢疫者當中，部分類別的人要預先申請，部分如海員等則不用申請。本報向各部門查詢，有紀錄的類別當中，所涉人數最多的是廠商，至8月21日有20,780人獲批免檢疫。此外，多個類別都分別有數以百計的人免檢疫，例如港珠澳大橋跨境穿梭巴士司機及相關車務人員約有210人獲豁免檢疫，由建築署負責的「在內地提供專業服務的建造業人員」有382人獲批免檢疫（見表）。

陸路抵港曾赴新疆遼寧者不豁免

至於獲豁免檢疫者抵港後的防疫要求，不同口岸、不同類別有不同安排。據衛生署資料，經陸路口岸抵港、14日內曾到新疆或遼寧的免檢疫者要驗病毒，但無去過上述地點的免檢疫者不用驗病毒；至於經機場入境的海員要持有48小時內的陰性檢測報告才可入境，其他類別免檢疫者若上機前沒陰性報告也可入境，但要在臨時樣本採集中心交深喉唾液檢測，並於指定地點隔離48小時或在採集中心等結果。

（疫情第三波）