【剖析第三波】第三波兩免檢跨境司機牽連22確診 逾萬同業獲豁免 專家稱或病毒輸內地

明報記者 畢嘉敏

粵5個案與港病毒株99.99%同源

袁國勇料本地輸出

在上述兩宗個案被揭出前，內地海關於6月30日通報衛生防護中心，一艘貨櫃船的11名船員在寧波被驗出陽性，其中9人是6月24日在香港登船。此外，廣東省衛健委昨表示，深圳和汕尾近日確診的5宗個案，病毒基因排序屬香港流行的「HK1」分支，與香港流行的病毒株99.99%同源。港大微生物學系講座教授袁國勇昨回覆本報稱，相信個案有可能由香港輸出。

據政府提交立法會的文件，現時從內地、澳門及台灣抵港者中，有33類人獲豁免檢疫，涉及3.9萬人，當中經陸路口岸入境的免檢疫者大部分是跨境貨車司機。綜合多個部門資料，獲豁免檢疫的跨境貨車司機約有1萬人，居住於內地的上水屠房和食用牲口進口商的職員累計有49人獲批免檢疫，至今仍有效的有46人。

中招跨境司機屬屠房群組 官方從未公布

本報翻查第三波的確診者資料，發現最少兩人是獲豁免檢疫的跨境司機，其中一宗個案屬上水屠房群組，59歲男病人（第3279宗）住在上水莆上村，7月30日發病，翌日確診。食環署7月30日公布該個案時，稱有「運輸公司從業員」初步確診；食環署日前向本報確認，該患者是獲豁免檢疫者，他受僱於跨境食用牲口運輸公司，同時負責文員及跨境司機工作。據衛生署資料，上水屠房群組至昨日有20人確診，該名跨境司機並非最早發病的個案。

另一人同住上水 發病前曾返內地

另一名確診的跨境司機是衛生防護中心曾公布的個案，62歲男病人（第2576宗）住在上水彩園邨彩華樓，他7月18日至22日曾到深圳、東莞及河源等地，24日發病，26日確診。翻查資料，他的52歲女性家人（第2633宗）是香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心的全職起居照顧員，該院舍另有一名職員和一名院友確診。

上月本港爆發第三波疫情及有跨境司機確診後，內地多次收緊跨境司機入境限制，包括要求司機有72小時內核酸檢測陰性結果證明、車輛要裝全球定位系統等；本港則未有收緊跨境司機和其他由內地入境免檢疫者的防疫安排，除非到過新疆等地，免檢疫者經陸路入境毋須強制驗病毒。

許樹昌：倘內地再爆發 疫區抵港者應檢測

中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，獲豁免檢疫者即使入境內地時有接受檢測，但病人可能處於潛伏期，或採樣採得不好，未必能百分百驗出病毒，而將病毒從香港帶入內地。他認為，由於現時本港風險較內地高，除非有大量跨境司機染疫，否則入內地前驗病毒，對香港來說應已足夠。

若爆發第四、五波疫情、內地較香港嚴重，免檢疫者經陸路抵港時不驗病毒會否有漏洞？許樹昌認為應根據疫情調整，例如若內地有部分省市爆疫，就應要求從當地返港的免檢疫者驗病毒。

呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，現時病毒從香港輸出的風險較高，早前台灣等地亦發現有從香港輸入的個案，估計廣東的個案也可能是免檢疫者帶到內地，但若日後內地或其他地方爆疫，應收緊免檢疫安排，包括要求免檢疫者抵港時驗病毒，以及減少免檢疫人數。

（疫情第三波）