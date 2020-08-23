羅致光：倘工資補助須如實申報 一半僱主寧結業

羅致光昨在商台《政經星期六》解釋，保就業計劃是「保住僱主和僱員的關係」，待疫情受控，店舖即可開門營業，經濟可快速反彈，故讓僱主靈活調動補助金出糧；若要監管款項如何用，即要聘請數百人，難快速啟動計劃。

料下期失業率不樂觀 拒推失業津貼

至於能否規定僱主向政府如實申報發薪資料，他指現有15萬僱主申請保就業，相信這樣規定會有一半僱主不申請，又指若僱主取得補助後要向員工出全額糧，僱主無錢交租，將要結業，反問「這樣如何能夠保就業」，若有3萬個申請僱主結業，或已令數十萬人失業。早前有市民狠批他「離地」，羅稱市民失業自然壓力大，正如不用嘗試吸毒也知道吸毒會上癮。

多個工會促政府設失業援助金或失業津貼，羅指政府早在2011年已有相關研究，去年再檢視，評估推行快則需9至12個月，慢則要18個月，且運作成本很高。他指失業援助金不是短期措施，一旦推行要長期供款，「但現在要人供款，一定被罵死」，故政府要考慮所有可能因素。最新失業率微跌至6.1%，他指8月份限聚令等措施是史無前例的嚴格，預告下期失業率不容樂觀。

（疫情第三波）