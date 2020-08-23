檢測醫護加人工改兩更制 組長日薪可過萬

暫近千私醫報名 兩更制或礙參與

食衛局早前計劃向參與醫護提供每小時300至800元作津貼，小隊組長時薪800元、助理組長及組員時薪分別600及300元。楊超發說政府提高了醫護時薪，其中組長由800加到900元（見表）；原來的三更制改為兩更制，連同更換保護衣的時間，每更6小時，由早上7時45分至下午1時45分及由下午2時15分至晚上8時15分。

楊超發稱，暫有近千名私家醫生報名，但估計三更制（每更4小時）變兩更制後，部分私醫或要減少參與的日數和時數。他解釋，私家醫生原本可參加一更，同時維持診症工作，但改為兩更後，醫生要休診半日，未必全部醫生做到。以他為例，他原定一星期參加3天，現只參加周六一天，指有可能全部私家醫生集中在周末參與。

醫學會會長蔡堅稱，早前招募到百多名醫護參與計劃，指政府前日將原來的三更制改為兩更制，暫未知會否影響參與率。他指出，每更的時間增加，全職私家醫生更難參與。

（疫情第三波）