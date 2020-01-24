全民檢測聘公務員支援 可請假工作 中心主管時薪900元 郭家麒斥允「掙外快」

需聘逾二千人 局方：確保不礙部門運作

公務員局上周五向公務員發信招聘社區檢測中心4類行政支援人員，第一類是中心主管，時薪900元，負責監督中心營運，包括人群控制、市民查詢等；第二類是助理中心主管，時薪540元，為中心主管提供協助；第三類是登記主任，時薪360元，協助市民網上登記；第四類是工作人員，時薪200元，負責清潔、搬運等。選舉時的點票主任酬金有21,310元，以工時18小時計，時薪近1200元。

信中邀請部門主管提名不同薪級點的在職人員或退休公務員，工作日期為9月1至14日，分兩更輪流工作。局方會提供口罩、面罩、手套和保護衣，強調職員不會參與採樣、登記位置和採樣位置有距離，建議主管明天每人提名1名中心主管、3名助理主管、21名登記主任和8名工作人員。信中提及每個中心需24名人員，以政府指將設逾百個檢測中心推算，將需最少2000多名行政支援人員。

公務員團體料退休人員意欲較大

公民黨議員郭家麒批評，政府不惜代價推全民檢測以「重賞」招公務員幫忙，原本公僕在家工作，已積壓大量工作，現卻批准他們上班時間「掙外快」，影響部門正常運作。高級公務員協會主席李方冲稱，得知有部分部門主管「誠意邀請」下屬到中心幫忙，但亦有部門原本工作已很繁忙，未必可提名下屬到中心連續工作多天，他相信退休公務員應徵意欲會較大。

公務員局回覆現正招募，現階段未能提供人員數目及涉及開支，部門按既定機制安排同事參與檢測計劃工作，亦會確保部門運作不受影響。

（疫情第三波）