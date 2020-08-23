政府擬控制來年開支增長 本年度赤字逾3000億 部門難爭「新錢」

首長級收「政府窮了」信息

財庫局：未來開支進入整固期

據悉，有部門首長級人員近日收到指示，信息是「政府窮了」，開支要控制得緊一點，檢討各項目是否必須繼續做。另一接近政府消息人士稱，財政司長陳茂波決定要每人派1萬元，大家已知悉下年度不會有「新錢」可爭取，但這個信息沒有以白紙黑字方式傳達。

本報向政府查詢部門是否將不會獲得新增資源，財經事務及庫務局回覆時沒正面回應，指未來政府開支將進入整固期，政府將聚焦把資源用好，往後開支增加的力度，須更注意政府長遠財政承擔能力，並須與收入的增長相適應，政府亦會按上述原則分配資源。

消息人士質疑「何以資助有盈餘企業」

陳茂波早前表示，政府先後推出兩輪防疫抗疫基金措施，連同預算案逾1200億的紓困措施，共涉約2900億元，財政儲備會由11,000多億元降至8000億至9000億元，但仍相等於14至15個月的政府開支。料2020/21年度財政儲備相等於政府開支月數會返回2003年SARS後水平（見圖）。羅致光昨在now節目《大鳴大放》表示，疫情可能一段時間後又再爆發，因病毒特質無法「清零」，不能長期靠動用儲備，赤字估計至少3000多億，再下去會更多，故要調節防疫措施，「張弛有度」。

第二輪防疫抗疫基金4月推出，共耗資1375億元。有消息人士分析，第三輪抗疫基金若再派千億元，儲備便剩約7000億，只夠政府約11個月開支，應該慘過SARS。另有政府消息人士認為，如不停要政府派錢「好快乾塘」，反問「何以企業有盈餘都合資格領資助？」他擔心萬一儲備大減影響深遠。

湯家驊籲再派抗疫基金要更謹慎

據悉，政府過往鼓勵部門提出一些基建投資、創新的項目爭取「新錢」，但目前環境下，非緊急、非必要和非重要政策的項目，希望部門審慎決定。行會成員湯家驊回應稱無聽過政府要「勒緊褲頭」，官方應對疫情的開支是短期開支，不是周期開支，惟彈藥會用盡，故之後再發放抗疫基金要更謹慎。

學者：儲備降至夠12個月開支仍充裕

至於繼續用儲備會否引發財政危機，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為毋須太擔心，因為疫情下「全世界都咁做」，舉例新加坡所用金額都是大同小異。他強調政府要應使得使，而不是做「守財奴」，「現時不幫，將來成本更貴」；指即使在第三輪基金推出後，儲備下降至只夠維持約12個月政府開支，仍是充裕水平。

但他強調政府要量入為出，因未來一兩年經濟情况不樂觀，政府收入或會大減、出現好幾年財赤，無必要的開支應減少，惟支持民生和將來經濟增長的開支「無理由唔使」，如醫療、基建投資等。

明報記者

（疫情第三波）

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