13億買防疫裝備 口罩每個3.52元

財經事務及庫務局昨公布有關個人防護裝備採購的報告，物流署1至7月期間採購約3.28億個口罩、逾280萬件保護袍、430萬個面罩等，涉款約13億元。每個口罩平均價格為3.52元，N95呼吸器每個平均7.17元，保護袍平均每件10.47元，面罩平均每個12.99元。

郭家麒批「天價」 促廉署查

郭家麒認為，早在疫情初期，全球搶購防疫物資，廠商開天索價，惟因有大需求，政府「幾貴都要買」。他認為口罩平均每個3.52元「貴得不合理」，憂有政府人員向廠商發放消息，會暗中「抬價」，認為廉署要調查有無人違規。

此外，報告列出物流署向各政府部門分發的裝備數量。獲派最多口罩的是社署，佔13,528,950個；其次是房屋署，佔8,274,050個；第三是食環署，佔7,611,060個。至於懲教署生產的CSI口罩，警務處獲派最多，佔3,474,650個；其次是衛生署，佔3,137,500個；第三是懲教署，佔3,009,250個。

（疫情第三波）