13億買防疫裝備 口罩每個3.52元

【明報專訊】為應對疫情，物流署向全球採購防疫裝備，今年首7個月採購約3.28億個口罩、逾280萬件保護袍等，各項裝備的採購總金額約13億元，每個口罩平均價格為3.52元。公民黨立法會議員郭家麒指出，口罩平均價屬「天價」，擔心在全球搶購下若採購機制無被監察，有政府人員向廠商發放消息，會暗中「抬價」，認為廉署應介入調查。
財經事務及庫務局昨公布有關個人防護裝備採購的報告，物流署1至7月期間採購約3.28億個口罩、逾280萬件保護袍、430萬個面罩等，涉款約13億元。每個口罩平均價格為3.52元，N95呼吸器每個平均7.17元，保護袍平均每件10.47元，面罩平均每個12.99元。
郭家麒批「天價」 促廉署查
郭家麒認為，早在疫情初期，全球搶購防疫物資，廠商開天索價，惟因有大需求，政府「幾貴都要買」。他認為口罩平均每個3.52元「貴得不合理」，憂有政府人員向廠商發放消息，會暗中「抬價」，認為廉署要調查有無人違規。
此外，報告列出物流署向各政府部門分發的裝備數量。獲派最多口罩的是社署，佔13,528,950個；其次是房屋署，佔8,274,050個；第三是食環署，佔7,611,060個。至於懲教署生產的CSI口罩，警務處獲派最多，佔3,474,650個；其次是衛生署，佔3,137,500個；第三是懲教署，佔3,009,250個。