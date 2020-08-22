私醫配藥員同染疫 追蹤診所逾百病人

根據衛生防護中心公布資料，周三確診的64歲女子（第4583宗）住在大圍新翠邨新芳樓。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨說，該患者在土瓜灣的簡志亮醫生診所任職配藥員，8月12日最後上班，翌日發燒。診所醫生昨亦初步確診，診所其餘5名護士及一名清潔工須送檢疫中心。衛生防護中心以配藥員病發兩日前起計，正追蹤8月11日起曾到訪診所的約百名病人，並為他們安排檢測。她說一般病人不會是密切接觸者，冀透過檢測找出有否隱形患者。

醫生沒病徵 診症有穿保護衣

張竹君指出，該醫生沒病徵，直至配藥員確診才接受檢測，最近一兩天曾上班。至於兩人從何感染，她說亦可能是互相感染，配藥員感染源暫不明。她稱，該醫生診症期間有穿保護衣，正了解醫生曾否為確診者診症。本報昨致電診所，沒人接聽。

伊院空調故障 一隔離病房通風停運作

另外，醫管局總行政經理劉家獻表示，前晚約8時伊利沙伯醫院一個空調系統的發熱線故障冒煙，導致一個隔離病房的通風系統啟動保護機制而暫停運作，通風系統約一小時後恢復運作。他指出，當時病房有7名新冠肺炎確診者，其間房門一直關閉，醫護有穿合適防護裝備，亦無在病房進行高風險霧化程序，院方評估後相信感染風險很低。

（疫情第三波）