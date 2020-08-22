院友染疫 兩安老院逾百人撤離 一人曾與家人外出共膳 林正財：需警告院舍

本港累計4631宗確診及1宗疑似個案，昨多27宗確診，18宗屬本地感染，當中7宗源頭未明，包括葵涌豐盛護老院一名81歲男院友。他8月16日因其他疾病求醫，3日後氣促，至昨確診。衛生防護中心仍在調查他曾否外出。

一患者須廣華洗腎 職員：成日出街自己食飯

大角嘴喜悅護老之家亦有一名64歲男院友初步確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他定期到廣華醫院洗腎，因此定期接受檢測，上周對病毒呈陰性，8月20日發燒，其後驗出陽性，潛伏期曾外出與家人共膳。張說該院友曾外出，有可能在社區感染，但現時社區也有感染個案，難言他是在外出用膳抑或何時感染，亦要了解有否其他院友染疫。

本報昨致電兩院舍，豐盛護老院沒人接聽。喜悅護老之家職員表示，該初步確診院友「成日出街自己食飯」，其後切線。

張竹君表示，由於兩院友在院舍可「周圍行」，全院須撤離至檢疫中心，豐盛護老院約70名院友及10多名職員須檢疫，喜悅護老之家則40多名院友及約10名員工須檢疫。據社署數字，薄扶林傷健營、樟木頭老人度假中心及亞博館安老院舍臨時檢疫中心目前可供328名院友檢疫，至昨午5時共28人檢疫，佔8.5%。

指家屬探訪要求難處理 業界籲禁院友外出

安老服務協會主席陳志育表示，第三波爆發後，安老院採取「封閉式管理」，避免病毒傳入院舍，包括謝絕探訪、不准院友外出，相信今次屬個別情况。他又說，有些家屬要求入院舍探訪或帶院友外出，未必很合作，院舍處理上有困難，冀家屬忍耐及理解院舍困難。他稱社區疫情仍不明朗，呼籲院舍勿讓院友外出，且近日疫情回落，「要繼續守住這一關」。他亦冀醫院為安老院友出院前安排檢測，呈陰性才可回院舍。

身兼行會成員的安老事務委員會主席林正財表示，目前有專業人員到各安老院巡察及審視運作並給予建議。他認為如有院舍仍讓院友外出，需作警告。至於應否引用《預防及控制疾病條例》禁止院舍讓院友外出，他認為不是最好的方法，現已有相關守則。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，社區爆發未受控，仍有隱形傳播鏈，應繼續暫停院友外出和探訪，否則他們感染後死亡風險很高，應盡量讓院友與家人視像見面，直至第三波受控。

明報記者

（疫情第三波）