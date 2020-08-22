全民檢測採鼻腔咽喉拭子 業界：測出率七成近鼻咽拭子

不會產氣霧 不需再稀釋

醫務化驗所總會主席李偉振表示，鼻腔拭子和咽喉拭子合共測出率達七成，即有100人感染，兩種採樣方法合共可檢測出七成感染者，部分人可能因病毒不在喉嚨而測不出。

兒科專科醫生劉成志解釋，有文獻顯示單靠鼻腔拭子準確度只有四成，但加上咽喉拭子可提升至六七成，與深喉唾液相若。他說鼻腔拭子需以棉棒在兩邊鼻腔轉動五六下，抽取黏膜分泌物，不會有太大不適感，而咽喉拭子則要將樣本棒放到喉嚨吊鐘後面及兩邊扁桃線後面「撩」數圈，易有作嘔感覺，小朋友有咬斷、誤吞風險。不過，他說上述兩種抽樣均不會如鼻咽拭子產生氣霧，亦不如深喉唾液樣本需再稀釋。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡稱，政府公信力低，為讓市民安心，可盡量安排人員參觀實驗室運作，又表明化驗室只知樣本編號、測試結果屬陽性或陰性，無能力留取各市民的基因樣本，檢測後的樣本會作醫療廢物處理。至於社區檢測中心檢測人員，梁國齡理解會分成兩更，約10多人一組，他近日開始招募其集團醫護，集團將為他們做一次檢測才復工，等結果期間享有薪假，幫忙做全民檢測時將被當作政府暫時員工，政府會承擔責任。

特首林鄭月娥昨在記者會稱，衛生署和醫管局在8月平均每日檢測量已增至1萬至1.2萬個，私營機構檢測量亦已大幅提高，獲衛生署認可的檢測機構有超過30間，每日總檢測量逾10萬個，相信會令檢測費回落，「今次經過病毒檢測額外提升，帶來額外好處是帶來市場競爭，好有信心稍後大家因為旅遊、出行而要做核酸檢測，費用較以往千元計算便宜，就如口罩，曾幾何時一盒口罩炒到數百元，現在好似數十元都無人買，可能是市場的力量，樂見公共衛生的服務和產品出現市場調控力量」。

林鄭：市場競爭增 檢測費將更便宜

公務員事務局長聶德權表示，協助採樣的人員與政府有僱傭關係，政府會提供N95口罩、面罩、保護衣和手套等裝備，亦會提供培訓，採樣人員的保險亦是政府負責。

（疫情第三波）