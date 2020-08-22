外傭下周起到任前可獲檢測 加快處理簽證減住宿日數

目標驗6000宿舍外傭 收1800樣本

羅致光說，入境處已加快處理外傭簽證，從以往平均4至6周減到一至兩周，相信能大減外傭需居住由職業介紹所提供的住宿設施日數。政府為宿舍外傭檢測，目標驗6000人，羅稱檢測已完成，但只收到1800個樣本，當中一個樣本呈陽性，形容「不理想」，相信檢測參與率偏低與外傭高流動有關。

羅補充，未來會全速處理外傭簽證申請，目標數天內完成積壓個案，較簡單的個案如轉換僱主，會「直接好快處理」；至於提早終止合約，例如申請轉僱主，入境處會要求可疑個案提早終止合約後直接離港。另外，他說政府會委託承辦商在指定場所提供檢測處，為外傭在新僱主住所上任前先行檢測，目標在下周內盡早展開。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒回應稱，早在1月已希望政府能為外傭免費檢測，「外傭不是去工廠工作，而是一齊住，要照顧BB、老人、孕婦，如果有病毒怎辦？」她聽聞有僱主因擔心外傭原居地的測試劑準確度，又擔心外傭在酒店檢疫時感染，考慮不讓外傭來港。她理解當時測試劑數目不足，應預留給其他更有需要者，「一直有一點埋怨，但我們體諒，明白（政府）不是不想做，而是需要很多配合」。

葵涌碼頭按狀况推防疫措施

至於葵涌貨櫃碼頭方面，運房局長陳帆表示，碼頭營運商會全面檢視碼頭狀况，因應不同工種的工作模式推改善措施，例如增加休息室、要求限制每個休息室可擺放牀數，以增加空間。另外牀與牀之間也增放隔板，提供額外保障予員工。

湖北抵港限制取消

另外，政府昨宣布因應湖北疫情持續穩定受控，即日取消限制湖北居民及抵港前14日內曾到湖北的非香港居民來港；另外埃塞俄比亞列為極高風險地區，要求登上抵港飛機前14日內曾到訪該處的到港者，要預先驗病毒並預訂檢疫酒店。特首林鄭月娥昨稱，自從疫情開始嚴厲壓縮跨境人流，從疫情1月剛開始時每日平均325,000人入境、324,000人出境，大減至昨日1213人入境、2649人出境。

（疫情第三波）