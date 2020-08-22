林鄭：倡健康碼進出食肆不切實際

稱只用作入境內地或「旅遊氣泡」

林鄭月娥昨於記者會稱，中央7月初已同意推健康碼，讓港澳居民往返內地，惟因香港疫情反覆未有落實，疫情穩定後會推出。她強調「健康碼」只用作出行到廣東及澳門，或未來與港府合作「旅遊氣泡」的其他地區，非用於本地。被問到有政黨建議以「健康碼」安排市民進出餐廳或公眾場所，她認為有關建議混淆信息，做法「不切實際」，亦會造成不公平，重申港版健康碼與內地系統不同。

薜永恒：沒追蹤功能 只儲一般資料

創科局長薜永恒補充，港版健康碼沒追蹤功能，若要達至內地健康碼做法，前提是須有手機實名制並取得市民統一資料，才能追蹤到健康碼持有人曾否到確診者相關地方。

薜永恒稱，申請健康碼的合資格者須先透過網上預約系統取得入境廣東或澳門的豁免強制檢疫配額，再到衛生署認可檢測機構接受新冠肺炎病毒測試，通過後下載「健康碼」（見圖）。他說，健康碼只儲存一般出入境需申報的個人資料，包括申請人姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯絡電話、醫療檢測機構名稱及核酸檢測結果，屬「不變」的靜態資料，符合《個人資料私隱條例》。他又說，取得港版「健康碼」者，過關時須提交相關資料交予當地政府以轉換成「粵康碼」或「澳康碼」，入境當地後可豁免強制檢疫，而有關資料須由申請人自行提供並得到同意下，方會交予廣東及澳門當局。

（疫情第三波）