林鄭：視下周確診趨勢 逐步放寬處所限制 晚市堂食戲院美容院研重開

林鄭月娥昨表明，政府會審視疫情，逐步放寬食肆及處所限制，首階段恢復食肆晚間堂食，亦會有限制地重開戲院、美容院及部分運動場所，而政務司長張建宗前晚已與美容業界討論復工安排。林太昨呼籲商舖業主為受重創的行業租戶提供適當紓緩，亦呼籲銀行和大企業支援中小企，做到「同舟共濟，共渡時艱」。

稱全民檢測始放寬 非其取態

對於放寬限制需否配合全民檢測，林太稱有報章提及政府要等完成普及社區檢測才考慮放寬社交距離措施，這並非其取態，她從沒說要等做完社區檢測才放寬，而政府近日已與美容界、飲食界、運動界商討逐步開放。她呼籲市民多忍耐一會，因未來一周可清晰看到確診下降趨勢是否持續，亦要處理兩個令人擔心的群組的檢測及後續工作。

林太說抗疫時間長，要平衡公共衛生需要、經濟承受力、市民可接受度，政府縱可採取很多嚴厲措施，但若市民抗疫疲勞、失信心、對前景悲觀、不打算再遵守措施，則無法達到公共衛生目的。

許樹昌：單位數確診放寬較穩陣

林正財：有機會下周三重開

政府抗疫顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，當確診數字回落至單位數和源頭不明個案少於本地個案兩成，較「穩陣」放寬措施。行政會議成員、安老事務委員會主席林正財稱，要放寬食肆及處所限制不可靠單一指標，需參考新增確診數字、源頭不明個案數字、有關場所防疫措施等。林得知飲食業界積極作防疫措施，被問下周三可否重開晚市堂食，他說有機會，另戲院只要限制入場觀眾不可進食、戴口罩、隔行坐，亦大機會可重開，並放寬美容院提供美甲、護髮等客人毋須除口罩的服務。

餐飲界盼恢復六七成生意額

美容業：正訂防疫安全指引

餐飲聯業協會會長黃家和估計，若開放晚市堂食，限二人同枱，晚市生意可望增兩成，預計可恢復六七成生意額，另盼政府派員加強巡邏，以防有食肆疏於防疫致疫情反彈。美容業總會創會主席葉世雄稱，第三波疫情令美容業損失約20億元，業界正訂安全指引，如只做預約服務，美容師須戴面罩、眼罩及口罩等，美甲師與顧客間須設隔板等。

戲院商會昨發稿稱，大部分會員反映業主無合理租金豁免亦拒與戲院協商，反而採不同手段追租，強烈呼籲業主暫緩追租。

明報記者

（疫情第三波）