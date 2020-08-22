訂購世衛疫苗 供兩成市民接種

另直接找藥廠 求援內地

食衛局長陳肇始表示，正準備參與由全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、流行病預防創新聯盟（CEPI）及世界衛生組織牽頭的新冠疫苗保障機制（COVAX Facility），為20%香港人口提供疫苗的安全網。她說，港府已預留資源預購，但沒透露金額。特首林鄭月娥稱，香港在國際聯盟的分類中屬富裕地方，故價錢較貴。

另外，陳說正聯絡部分疫苗製造商取疫苗臨牀數據，經衛生署轄下科學委員會評估後，會用採購協議方式直接採購。林太稱已去信中央政府提出請求，如內地疫苗研發成功，盼能照顧香港700多萬人。

衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會成員許樹昌說，已有幾款正研發的疫苗參與上述新冠疫苗保障機制，參與計劃的地區將於8月底首次落訂，如第三期臨牀研究成功，聯盟確保有關地區兩成人口可獲疫苗。他續稱，如有關臨牀研究最後不成功，預先交付的訂金就可能「無了」，情况如買「爛尾樓」，但他估計風險低，因計劃下有數款包括牛津大學的疫苗。

許又稱，當本港有疫苗時會先為長者、長期病患和前線醫護接種；至於兒童接種優次未很清晰，因兒童病徵輕微，且未知是否有適合兒童接種的疫苗。

（疫情第三波）