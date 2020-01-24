林鄭認「市民沒很大積極性」檢測 許樹昌：500萬人驗方找出隱形個案

許憂放寬防疫「成效再打折」

繼早前先遣隊成員到港，昨再有50名「內地核酸檢測支援隊」成員抵港，助展開全民檢測。林鄭月娥昨宣布檢測計劃時沒預算參與人數，說只盼讓市民「願檢盡檢」，承認當市民見確診下降，擔心減少，沒很大積極性檢測「是人之常情」，她和高官會率先檢測，籲市民放低個人考慮，為香港盡早走出疫情而接受檢測。

港府不會等全民檢測後才放寬防疫措施，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，無居家令下的全民檢測成效「打了第一次折扣」；如再放寬措施，例如提早放晚市堂食鼓勵更多人外出，將增爆發風險，令全民檢測成效「再打第二次折扣」。他形容參與人數愈多愈好，最少三分之二市民（約500萬人）檢測才有代表性，盡快找到隱形個案。他昨早在商台表示，若最終僅100多萬人參加，仍會有很多隱形傳播找不到；他自己已經中大報名，打算請假兩天參與採樣。

陳凱欣不驗：除非立會現確診

建制派立法會議員陳凱欣說，若早前每日有百多宗確診時推全民檢測，或較多市民想驗，現估計只有一些公司需提交陰性報告、居住大廈有人確診的市民想驗，料到9月1日時市民熱情更低。她又說，自己沒病徵，除非立法會近日再有人確診，否則不打算驗，「有600萬個名額，如果到時只有六七萬人做，唔知佢（政府）點收科」。

早前普通科門診、安老院、司機、食肆、街市等檢測計劃，確診比例介乎0.003%至0.24%。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，對於全民檢測對防疫有多大角色，他有很大疑問，稱武漢、深圳等地都不是透過全民檢測控疫。

公民黨立法會議員郭家麒說，市民對全民檢測疑問仍多，包括用什麼試劑、如何處理DNA等，且不少專家都質疑計劃成效，認為政府豁免檢疫措施若不進一步收緊，難控制疫情。

另外，由於衛生防護中心的醫護遠不足以應付追蹤工作，政府會修例，賦權獲授權人員要求任何人提供或披露與處理公共衛生緊急事態攸關的資料，加強追蹤確診個案的密切接觸者。

（疫情第三波）