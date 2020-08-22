中央出錢 臨時醫院不招標 林鄭否認利益輸送 9．1推全民檢測

全民檢測費用亦由中央承擔

全民自願檢測下月1日推行，政府將在18區設社區檢測中心，由醫護等為市民採樣，檢測為期一周，政府會視乎檢測進度，或延多一周（見表）。被問檢測費用、有否招標、有否利益輸送，林太說，全民檢測由中央委派化驗室提供檢測服務，檢測人員、試劑等費用由中央負責，不涉招標，特區政府負責實驗室外的採樣、物流運送、宣傳等，強調「不存在利益輸送」。據政府早前公布，全民檢測由華大基因、金域檢驗及凱普醫檢負責。

內地委派檢測港府採樣 無目標人數

至於全民檢測預期參與人數和成效，林太表示不會為檢測數目定「硬指標」，會為市民「願檢盡檢」，呼籲市民參與。

此外，中央會在亞洲國際博覽館8至11號展館設社區治療設施，配置1000張病牀，部分會設負氣壓系統，預計數周內完成。另外，亞博旁3.2公頃亞博二期用地會興建兩層高臨時醫院，預計可容納800張病牀的負氣壓病房，預計4個月內完成。據政府投影片，臨時醫院部分是6人病房，進入須經分隔區，同房病人共用廁所（見圖）。

臨時醫院料4月內完成

深圳政府聘港商興建

興建社區治療設施和臨時醫院均不會由港府招標，發展局長黃偉綸說，臨時醫院會由中央安排廣東省政府透過深圳市政府聘請香港丙類工務工程承建商興建，費用由內地承擔，會按香港標準興建，施工由本港團隊負責，不需輸入內地工人。他說有關安排可減輕疫情下口岸抗疫壓力。

會否就漏洞致第三波道歉

林鄭稱病毒「狡猾」未曾鬆懈

被問會否因政府的豁免檢疫政策有漏洞、導致第三波疫情爆發及多人離世而道歉，以及有否官員要為事件問責下台，林太未有正面回應，她說政府抗疫8個月以來從未鬆懈，而新型冠狀病毒非常「狡猾」、不斷變化，「各地政府應對時都不斷總結經驗、不斷完善，將影響減到最低，我和我的同事都是本住這個態度應對今次疫情」。

郭家麒：中央出資就無權拒絕？

陳凱欣：檢測機構仍要符港法例

公民黨立法會議員郭家麒認為，由中央出資提供檢測和興建臨時醫院，或是為之後重開關口鋪路，估計當局預期開關之後會再次爆疫，批評政府是為經濟犧牲人命。他又質疑，由中央出資是否代表港人無權拒絕，「日後係咪唔使畀錢，就送醫護到香港幫手？係咪唔使畀錢，就可以喺屋邨裝閉路電視？」

建制派立法會議員陳凱欣認為，雖然全民檢測是由中央出資，但不代表港人沒有監察權，檢測機構仍要符合香港法例，有信心可確保檢測質素。她又說，中央出資可解決特區政府眼前面對的困難，但全民檢測只做一次，關鍵仍是特區政府能否趁今次機會為下一波疫情做準備，例如是否可參考內地檢測機構如何買試劑、如何興建「火眼實驗室」等。

明報記者

（疫情第三波）

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