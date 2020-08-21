警總襲警案 辯方指警襲在場者

被告岑曉麟（25歲）否認暴動及襲擊致造成身體傷害，但承認不依期歸押罪。

警稱「撥開」 若受傷好抱歉

遇襲警員張金福繼續接受辯方盤問。辯方說，片段中張金福衝上平台前曾推跌一名女子，張堅稱無推跌該女子，反指是女子阻礙他逃避示威者，「想搵位走」才撥開她。他承認做法可能令她受傷，稱「如果咁樣令佢受傷，我都好抱歉」。

辯方播放時任警察公共關係科總警司謝振中在港台節目片段表示，無警員煽動示威者衝擊，「我必須幫我同事澄清，佢只係返工當夜更」；又說有通知警員如不可行就別回警總，「但同事有顆心，覺得返嚟幫手」。辯方問張是否知道其上司為他解畫，他稱「睇過條片，但佢講警員，我唔知係咪講緊我」，並重申不是當夜更，是受急召回警總。

辯方向張指出，有人在警總外對他行使武力，是因他推開甚至襲擊其他人；又指有示威者以為他想衝擊警總才出手制止，張均不同意。張作供完畢，聆訊今續。

【案件編號：DCCC825/19】

（反修例風暴）