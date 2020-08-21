入境主任被撤委任 曾公開撐獨立調查

試用期批警無戴委任證

據悉，一名入境事務助理獲委任為入境事務主任，近日接獲通知未能通過試用，被取消委任，需重返屬員佐級的入境事務助理行列。消息人士稱，該人員在試用期間，曾於公開平台批評警方處理反修例運動時沒佩戴委任證，亦曾發表支持政府成立獨立調查委員會的言論，但未能證實其被取消委任與其言論有關。入境事務主任協會副主席（內務）Sarao Amarjit Singh表示，沒收到相關求助，會方近日亦因疫情未能召開例會了解。Sarao說，循內部委任至主任者，試用期一般為3年，並要通過考試方能「升正」。

入境處：沒備存被撤署任人數

本報向入境處查詢涉事主任是否因其公開表述而遭降職，入境處稱「沒備存被取消署任安排人數的數字」。入境處表示，去年6月至今共有9名入境處人員因各種原因被停職，沒有人員被降職或解僱，處方沒有就停職原因分類。入境處重申按既定程序和機制處理人員紀律事宜，並根據《公務員事務規例》及《入境事務隊條例》等相關指引進行。

（反修例風暴）