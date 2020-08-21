私人檢控涉撞人的士司機 律政司申撤傳票

許智峯擬覆核 斥介入縱容施暴

律政司在信中表示，律政司長根據《裁判官條例》14條決定介入案件，並申請撤銷檢控，同時希望法庭在8月24至28日之間排期聆訊，以及豁免的士司機出庭應訊。

律政司日前已表明介入另一宗同由許智峯提出、私人檢控在西灣河向青年開槍的交通警案件。許智峯認為，律政司數日內兩次粗暴介入私人檢控案件，無提供理由或依據，認為是「人治凌駕法治」。他形容事件「極不公義」，若所有涉及建制派支持者及警員的私人檢控，律政司都使用權力終止案件，是摧毁普通法下私人檢控的權利，亦縱容施暴。

翻查資料，去年10月6日，即《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）實施翌日，有示威者在深水埗聚集，一輛的士其後剷上行人路撞傷至少兩名女子，司機鄭國泉被大批示威者拉出車外圍毆「私了」。事後一男一女被捕，被控暴動、有意圖而傷人及違反禁蒙面法等罪，案件至今未審結。

至於的士司機鄭國泉，他事後未有被捕，律政司在上述暴動及傷人案中將他列為事主，一度向法庭申請匿名令。當時處理案件的裁判官錢禮質疑，有媒體已刊登鄭的專訪，其全名亦被透露，終使控方撤回匿名申請。

（反修例風暴）