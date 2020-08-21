港府：中央指示暫停對美移交逃犯 譴責華府停3對港協議 學者：港恐成逃犯天堂

自《港區國安法》生效後，加拿大、澳洲、英國等國家先後暫停與香港的移交逃犯協定，港大法律學院公法講座教授陳文敏接受本報查詢時表示，反映愈來愈多國家不信任香港的司法制度，若然多國停止移交逃犯予港，憂影響國際對香港金融體系的信心，亦將令港成逃犯天堂。

美國國務院周三發表聲明，宣布已通知港方停止移交逃犯、移交被判刑者、以及針對船舶國際營運入息給予課稅寬免3項對港雙邊協議。聲明批評中共採取激烈的（drastic）手段，侵蝕北京在《中英聯合聲明》中，曾對英國、港人承諾「50年不變」的高度自治，特朗普表明會將香港視為「一國一制」，形容有關措施強調了美方對北京制訂《港區國安法》損害港人自由的深切關注。

港府：港移交逃犯較美多

料對美影響更大

特區政府發聲明表示強烈譴責，斥美國不尊重雙邊、多邊主義，應受國際社會譴責，又稱特區與美國逃犯移交協定由1998年生效至今，特區向美國移交69人、美國向港移交23人，料暫停協定對美國執法影響更大（見表）。

外交部發言人趙立堅昨稱，香港事務屬中國內政，外部勢力無權干預，敦促美方糾正錯誤決定；對於多國停止與港移交逃犯，趙立堅說已多次解釋為何要通過國安法，斥有關國家以政治私利出發，形容若外國想藉制裁措施迫使中國政府改變有關立場，「是白日做夢」。

陳文敏斥港府天真：

逃犯在港會守法嗎？

陳文敏指出，移交逃犯當中，涉及洗黑錢、販毒兩罪行尤其重要，稱香港本身為「洗黑錢中心」，亦由於地理位置關係，與多國有販毒交易，如多國停止移交逃犯協議，將影響國際對港金融體系的信心。對於特區政府稱香港向美國移交逃犯人數更多，陳文敏形容為「完全天真的想法」，因這類罪行很多時都是跨境犯案，「若不（移交）返回美國，（逃犯）在香港就會很守法嗎？」

指美發出可逃避罪行信息

江樂士稱令罪犯得益

前刑事檢控專員江樂士批評，美國停止移交逃犯協議，對犯罪者發出可飛往美國或來港以逃避罪行的信息，「唯一得益者只得罪犯本身，他們更容易逃避審判」。江樂士說，香港本身與20國簽訂逃犯移交協定，但尚有177個司法管轄區是無機制移交逃犯，現時不知道多少罪犯正以香港作安全港，批評美國此舉會增加未能接觸的罪犯數字，亦妨礙香港協助國際社會打擊跨境罪行。

袁彌昌料美招數已盡

港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌稱，歐洲國家在港區國安法下都取消相關移交逃犯協議，美國今次亦類似，他稱去年修訂《逃犯條例》期間，不少西方國家都有意暫停引渡協議，今次面對港區國安法的原理亦相近，外國會憂慮國民來港，隨時「變相（送）返大陸」。至於下一步行動，袁彌昌料美國出招已差不多，因若涉及美元地位等力度更強的招數，一旦出招亦不知對美國是否有利。

明報記者

（港區國安法）