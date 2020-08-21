稱國安法具凌駕性 政府：保釋否應先考慮

申請方指損保釋權 官引謀殺案回應

申請方認為，目前《普通法》的案件下，法庭會根據《刑事訴訟程序條例》第9G條處理，即若法庭有實質理由相信被告不按照法庭的指定歸押、在保釋期間犯罪，或干擾證人或破壞或妨礙司法公正，便毋須批准被告保釋，質疑《港區國安法》排除被告獲保釋的權利。

惟法官周家明指出，第9G條除了列明該3個理由外，亦提及其他拒絕保釋申請的原因，又舉例指裁判官處理謀殺罪被告的案件時，根本沒權處理其保釋申請。申請方回應稱，謀殺罪被告仍能向原訟庭法官申請保釋，法庭處理保釋的法定表格中亦只列明上述3個理由。

政府一方則認為，由於港區國安法第62條列明，若與本地法律有不一致的，便須採用港區國安法的規定，因此港區國安法凌駕刑事訴訟程序條例。若干犯港區國安法罪行的被告欲獲保釋，便須經過兩個階段：首先，被告須說服法庭，自己有充足理由不會繼續實施危害國家安全行為，包括透過呈交證據證明此點，甚至可提出自己屬無辜被捕；若法庭接納，才應進入第二階段，按刑事訴訟程序條例考慮被告的保釋申請。

官問舉證責任是否在被告

政府：嚴格法律意義上不算有

對此說法，法官李運騰問及是否意指被告在申請保釋時有舉證責任（burden of proof），代表政府的資深大律師余若海指「嚴格法律意義」上來說不算有，因當中不涉及查明事實（fact finding）。

（港區國安法）