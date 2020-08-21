保護令申請方：國安法違無罪推定 政府指法庭無權挑戰 高院今頒判辭

首宗國安案

申請方：國安法基本法不能共存

申請人唐英傑（23歲）早前被控「煽動他人分裂國家」和「恐怖活動」罪。高院昨由法官周家明和李運騰共同審理，周家明在庭上確認，他和李官已獲委任為處理國安案件的「指定法官」。

申請人的人身保護令申請由資深大律師戴啟思和大律師黃瑞紅代表，其保釋申請由資深大律師駱應淦和大律師伍頴珊代表。政府一方由資深大律師余若海、資深大律師孫靖乾處理人身保護令案；律政司高級助理刑事檢控專員周天行、高級檢控官張卓勤代表處理保釋申請案。

戴啟思指國安法侵蝕司法獨立

官：在席法官應否「自我DQ」？

戴啟思表示，《基本法》和《中英聯合聲明》確立本港享有司法獨立，惟港區國安法侵蝕（encroach）有關權力，形容基本法與國安法兩者不能並存；雖然港區國安法旨在保護國家安全，但同時「激化」刑事司法系統，將原本合法的行為刑事化，以及設下「紅線」。法官李運騰一度反問，假如國安法有違司法獨立，在席兩名法官是否應「自我DQ（取消資格）」，甚至不就國安法的案件頒下判辭。

斟酌42條「不會繼續」字眼

指變相令被告認曾危害國安

黃瑞紅表示，港區國安法第42條列明，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全的行為，否則不得准予保釋，並引用《辭淵》定義解釋「繼續」有接連下去之意，認為條文中「不會繼續」四字隱含「過去做，嚟緊唔做」的意思，變相令被告承認曾干犯危害國安，質疑條文違反「無罪推定」的法律原則，甚至令被告難以申請保釋。

政府方：人大不受港法院覆核

指被告應向原訟庭申保釋覆核

至於法庭的司法管轄權，余若海指根據基本法18條，人大常委會有權對基本法附件三的法律作增減，而相關法律均為不屬於本港自治範圍的法律。因港區國安法是人大常委會透過附件三實施的全國性法律，人大常委會的決定不受限於本港法院的覆核程序，故本港法庭無權挑戰其有效性。

余若海又稱，法庭批出人身保護令須基於申請者是否非法囚禁，但申請人原本的保釋申請是合法地經由裁判官處理，因此申請一方的程序不妥當。對於申請一方稱國安法第42條令被告無法取得保釋，余認為此說法屬錯誤假設，事實上法庭有酌情權批出保釋；即使裁判官拒絕讓被告保釋，亦不等於還押被告是不合法，反之被告應向高院原訟庭申請保釋覆核，重新闡述論據，除此以外沒其他方法。

法官聽畢雙方陳辭後，今午頒判辭，並排期下周二處理被告的刑事保釋覆核申請，屆時只由法官李運騰處理。假如被告的人身保護令申請獲批，法庭便毋須再處理其保釋申請。

【案件編號：HCCP463、HCAL1601/20】

明報記者

（港區國安法）

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