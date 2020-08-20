稱社署擬借社區中心 社總憂使用者中招

指社區中心多僅一出入口

張志偉說，全港現有13間社區中心由非牟利機構營運，有社工留意到，有機構管理層收到民政事務局委託社署查詢，問可否提供社區中心做檢測。他聽到消息後很擔心，因社區中心多是一整幢大樓，各層提供不同服務，甚至設有幼稚園、家庭服務中心等，而大樓亦多只有一個主要出入口，憂長者、小童或體弱者出入時會遇上帶有病毒者，繼而感染。

智庫促獨立機構監察私隱

全民檢測亦引起市民對私隱的關注，民間智庫社區發展動力培育策略總監歐贊年稱，現時政府未有明確公布檢測後個人資料的去向，市民無從得知個人基因資料銷毁安排。他建議透過獨立及具公信力機構，把檢測涉及的個人資料及基因樣本分開，確保政府擁有的市民身分資料與實驗室的樣本資料分隔，並成立有市民加入的委員會，監察實驗室運作。

立法會議員張超雄亦稱，全民測試無公開招標，令人高度懷疑，其中一間獲委任機構的母公司更因在新疆收集基因資料而被美國制裁，憂慮同類事件會在港發生，認為政府應盡快就《個人資料（私隱）條例》第33條立法，禁止個人資料移轉至香港以外地方。

（疫情第三波）