貨櫃碼頭逾半人未驗 的士司機外傭宿舍不足三成

葵青貨櫃碼頭群組至昨累計68人確診，衛生防護中心上周起派樣本瓶，望為全數約8000名員工檢測，以找出隱性個案，但至昨日只收回3800個，參與率約47.5%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君估計因8號風球導致回收拖慢。香港貨櫃碼頭商會昨稱預期本周內交回其他樣本。

何栢良促碼頭擺街站供採樣

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》建議，由政府招募醫護在貨櫃碼頭擺街站，方便員工上下班時讓醫護採樣檢測；又稱若當局希望以檢測來中斷該處傳播鏈，就應循環檢測；貨櫃碼頭未能停運大清洗，故檢出陰性的員工用更衣室、休息室時或會受感染，建議每3或7天做一次。

安老院及殘疾人士院舍員工參與率達86%，但的士司機和外傭宿舍參與率低於三成（詳見表）。外傭宿舍至昨只檢測1519人，佔相關約6000名外傭約25.3%。何栢良稱外傭群組自7月底出現個案，以個案潛伏期中位數5天計算，群組已有3、4代傳染，部分後來檢測出的個案病毒量很低，即已感染一段時間，「咁遲先做檢測，作用不大」。

許樹昌：多群組參與始截傳播

中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，院舍員工知悉長者感染後死亡率很高而參與檢測，其他人可能認為自己年輕而無參與意欲。他認為當各高危群組都積極參與檢測，才能助截斷傳播。

何栢良亦表示，各高危群組參與比例很低，反映受影響群組「自己都唔熱心」，說「大家唔合作唔參與，就唔斷尾」。

（疫情第三波）