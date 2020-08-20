獲邀助採樣 學生組織籲醫護生研風險 救護員受招募 公餘日做12.5小時

明報記者

政府前晚第二度就檢測計劃與醫護界等代表會面，有與會醫生引述政府稱已招募逾2000人協助檢測，除醫生、護士及牙醫，救護員、物理治療師、聖約翰救傷隊和相關醫護學科的學生亦被招募，時薪介乎300至800元。

市民受傷政府承擔

醫護染疫不獲補償

該醫生續稱，政府稱若採樣時令市民受傷，當局會承擔訴訟；若醫護因此染疫，則不會補償財政損失。會上有教授級醫生關注，醫科生過去半年較少接觸病人，相信較低年級學生未必有足夠經驗。

本報昨向香港大學及中文大學醫學院查詢學生報名情况，截稿前未有回覆。中大教務會及院務會醫學院學生成員黃月晴向本報稱，醫科生無收到校方電郵，只需向負責聯絡的同學表明參加與否，大部分同學稱不參與；護理系學生則有收到邀請參與電郵，她說同學參與程度不高。黃又說同學對計劃成效、風險及保護措施等提出疑慮。

中大生：同學參與程度低

此外，香港物理治療關注組等前日發起聯署，關注擔任採樣員的工作崗位、安全及保險等，又指理工大學課程沒教授採樣技術。關注組昨稱，理大昨回覆關注組，稱學生會擔任採樣小組成員，小組由醫生、護士及牙醫帶領，政府會提供訓練、N95口罩、面罩及保護衣等，但保險方面未有細節，關注組對計劃持開放態度，但呼籲學生勿因較高時薪參與為自己帶來超出預期的危險。

理大發言人回應，醫療相關學系教員、正參與專職醫療行業的校友及學生都是招募對象，相信食衛局已評核對象是否適合參與。

消防處救護主任協會主席唐思豪昨稱，處方發電郵招募救護員及救護主任職系人員，以「外間工作」形式協助採樣，工作時間由早上7時45分至晚上8時15分，包括一小時午膳，時薪400元，須於指定時間接受採樣訓練，但處方未說明培訓形式。

牙醫學會會長曾憲紀說，學會至昨收集逾160人報名，包括約130名牙醫，他說政府盼不同醫護自行「組隊」，但學會難統籌大量人手。醫學會會長蔡堅稱逾百醫生報名；「醫護誠信同行」主席林哲玄說約300醫護參與。

（疫情第三波）