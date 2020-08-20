昨增26確診月內新低 張竹君：仍有隱形傳播

12宗聚餐感染 貨櫃碼頭增1宗

昨日新增26宗確診，是7月15日之後最少，當中23宗是本地個案，但仍有8宗源頭不明，佔本地個案約35%；至於15宗與之前個案相關的新確診，12宗都是在家庭或朋友聚餐中感染。部分群組仍繼續有新增確診，其中葵涌貨櫃碼頭增一宗個案，是前日初步確診的2號碼頭閘口保安員，群組累計68人染疫；九龍灣啟業邨耆康會啟業護理安老院昨多一名98歲院友確診，該院舍累計6人確診。

新增確診數字回落，張竹君昨被問及現時是否已到第三波疫情尾聲，她說：「現在每日仍有十宗八宗源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播，如果有聚會，大家聚在一起、不戴口罩等，自然都會有機會傳播。」

許樹昌：疫情倘緩和 今波或9月中受控

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，由於昨日上午打風，不知化驗人員上班會否受影響，認為數字不能代表第三波疫情受控。他估計若疫情慢慢緩和，第三波有可能到9月中左右受控。

（疫情第三波）