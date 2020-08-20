累計72死 何栢良：80歲或以上死亡率25%

曾好轉變陰性 聯合老翁併發肺炎亡

離世的86歲牛池灣彩輝邨男住客（第1767宗），7月14日因發燒入院治療，其後確診，治療後病情好轉和病毒檢測呈陰性，衛生署於7月28日解除其隔離令，但病人因併發繼發性細菌性肺炎而要繼續留醫，病情反覆，延至昨凌晨零時8分在聯合醫院離世。

連同上述個案，本港新冠疫情累計72人死亡，平均年齡81.9歲，94.4%為70歲或以上，至少84.7%有長期病患。第三波疫情多間長者院舍爆疫，最少24名院友死亡，其中兩大院舍感染群組港泰護老中心和康和護老中心黃金分院，受感染院友的死亡率分別23.5%和31.4%。

籲碼頭工小心傳染同住長者

何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，第三波疫情中，80歲或以上患者死亡率達25%，70至79歲為6%；有10多宗死亡個案涉家庭、酒樓餐廳聚會。他說本港長者人口比例高，「由得佢（病毒）喺社區好耐唔斷尾，會有好多家庭群組」。他提醒與70歲以上長者同住的貨櫃碼頭員工要特別小心，「就算做咗檢測都係唔穩陣」，有可能將病毒帶回家傳染長者。

（疫情第三波）