患者病毒基因分析：伊院明愛證曾病房內傳播

第三波疫情下4間公立醫院涉院內爆發，包括伊院、明愛、東區及廣華。醫管局早前指東區醫院K5綜合內科及老人科病房患者病毒基因排序相似，相信屬同一感染源頭，最新結果顯示，伊院A6病房及明愛13B病房均有院內傳播。

醫局曾推斷明愛病房4人社區感染

明愛13B病房有3名病人及一名醫生先後確診，醫管局本月初曾推斷4人均屬社區感染，然而，最新基因排序結果發現，該病房最先確診的93歲元州街敬福安老院男院友，他在7月24日病發及入住該病房，其病毒基因與入院4天後病發及檢測「陰轉陽」的87歲男死者相似，醫管局總行政經理劉家獻昨在記者會稱，相信涉一人傳一人；而醫生病毒基因與家人相似，相信屬社區感染。此外，伊院A6患者的病毒基因排序相似，醫管局估計是院內互相傳染。

5宗院內死亡個案交死因庭

對於涉院內爆發死者個案會否轉介死因庭跟進，劉家獻說，醫生會根據死因裁判官條例跟進；若醫學上未能確定死因，亦會轉介死因庭。

醫管局發言人補充，伊院A6內科病房的4宗死亡個案，以及廣華醫院的75歲男死者（第4146宗），已轉交死因裁判官跟進。如有家屬就死亡個案提出投訴或訴訟，醫院會按既定機制處理。

（疫情第三波）