入境處羈留所泰男確診 600人驗毒 憂封閉空間傳播 張竹君：大爆發風險不高

兩入境處職員曾替檢查口腔

同羈留室3人列密切接觸者

昨新增26宗確診中，23宗是本地個案，其中15宗與之前的個案相關，8宗源頭不明。其中一宗源頭不明個案涉及37歲被羈留的泰國籍男子，他去年10月底來港，逾期居留，至本月16日在街上被警員截查，之後被送到青山灣入境事務中心羈留，在入中心時接受病毒檢測並確診，同房3名被羈留者要接受檢疫，另有兩名入境處職員曾為他檢查口腔，職員有戴口罩，但男子無戴口罩，兩名職員亦要檢疫。衛生防護中心亦會為青山灣入境事務中心200名職員及400名被羈留者驗病毒。

入境處昨晚出稿，指確診者與另3名新進入中心者等候檢測結果期間，並沒與其他被羈留者或公眾接觸，與確診者同處羈留室的3人及5名入境處人員被列密切接觸者。

逾期居留被截 與另一人居荃灣

張竹君說，青山灣入境事務中心有為新入中心的被羈留者做病毒檢測，至今做了1400個檢測，除昨日確診的個案，其他均呈陰性。她說，雖然病人在中心只住了一兩日，惟因該處是封閉空間，擔心有傳播，但認為發生大型爆發的風險不高，衛生防護中心有給入境處防疫建議，例如在羈留中心內的人要一直戴口罩等。

張竹君稱，該名泰國籍男子不合作，只知道他被羈留前與另一人在荃灣居住，詳細資料要找警方跟進。

印度航空群組13宗 政府首引例禁飛港兩周

此外，印度航空上周五由新德里抵港的AI314航班昨日增兩宗確診，該航班累計13人確診。張竹君稱，現時所有人來港前要有呈陰性的病毒檢測報告，雖然旅客抵港後檢測呈陽性也不出奇，但該航班確診比例高，故政府首次引用法例第599H章《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》，禁止印度航空航班來港，有效期由8月18日至31日。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，染疫的被羈留者只與同房有接觸，相信入境事務中心大規模爆發風險低，但可能出現局部小型群集感染。至於兩名為病人作口腔檢查的入境處職員，許相信他們的口罩有保護作用，若當時病人無咳嗽或打噴嚏，他們受感染風險不高。

同機多人陰變陽 許樹昌質疑印度實驗室質素

至於乘印度航空航班來港者在當地檢測結果陰性，但來港後陽性，許樹昌認為，可能因他們在當地檢測時病毒量低而未被驗出，或當地實驗室質素差，甚至有人造假。他認為，同一航班上有個別一兩個人來港後驗出陽性不出奇，但若多達10多人，就令人質疑當地實驗室質素出問題，認為暫停涉事航空公司航班來港的決定，也反映當局不信任當地化驗。他說日後若恢復有關航班來港，也一定要維持強制檢疫措施。

明報記者

（疫情第三波）