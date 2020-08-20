政府邀超市下周商減價 議員工盟同指無助工友

邵家輝籲現金券派弱勢社群

民建聯議員鄭泳舜在港台節目中指保就業計劃本身漏洞未修補，兩大超市減價亦未必可惠及工友。自由黨批發及零售界議員邵家輝稱，超市偶有減價，市民難以衡量減價是否出於保就業計劃要求，故建議超市主要向弱勢社群如綜援戶、社福機構受助人等派發現金券，市民亦會更信服。

職工盟主席吳敏兒亦稱，保就業計劃一直的問題是僱主拿津貼後不給予僱員，更減薪或要他們放無薪假，而政府一直漠視此漏洞；計劃的問題「同買食物有冇折頭」無關，超市減價無助工友。

保就業52投訴交勞處

6宗尋司法仲裁

港府昨日稱，保就業計劃代理人正抽查第一期申請的僱主，已抽查241間僱主機構，包括36間「承諾受薪僱員人數」為0的「0人公司」僱主，未來一周會抽查超過60間這類屬較高風險的僱主。港府向勞工處轉介了52宗舉報或投訴個案，其中12宗有關僱傭權益的申索聲請，主要涉及被短付終止傭僱金、工資糾紛或被僱主單方面更改合約條款；當中4宗經勞工處調停後僱傭雙方達成和解，6宗需交由勞資審裁處尋求司法仲裁，餘下兩個案仍在處理。

（疫情第三波）