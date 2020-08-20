單車節取消 美酒佳餚巡禮網上辦

為期數周最快10月推

品酒烹飪視像學習

旅發局昨日宣布，因為全球及本地新冠病毒疫情持續不穩，香港美酒佳餚巡禮將於10或11月在網上舉行；除了設網上平台予餐廳及酒商售賣產品，亦會有不同的體驗活動，如「名廚烹飪直播」、「網上品酒學堂」及「網上葡萄酒拍賣會」（見表）。旅發局稱早前已報名參展商可免費參與網上美酒佳餚巡禮。消息人士表示，每年巡禮在10月底舉行，參與酒商通常在8月底決定是否投資，故旅發局在8月必須決定是否如期舉辦，讓酒商部署。據了解，初步構思網上巡禮為期4至6周。

日本酒菜商：

網購成習慣 生意更樂觀

賣日本酒及日本菜的天合環球有限公司早前已報名參加今年美酒佳餚巡禮，其市場策劃經理盧小姐表示沒有實體活動是預計之中，「勉強舉行人流也不會多」，公司仍對生意額感到樂觀，因為疫情下網購已成市民習慣。她說公司不會減少入貨量，「如果做實體活動，反而我會入少一點」；現改網上銷售，可提供六折至半價優惠吸客。

本地手工啤品牌「hEROES」創辦人羅允山表示，以往巡禮收入只佔全年收入約2％，可惜的是失去與客人面對面交流的機會。他說，品牌早前已試過一兩次與10多個熟客網上一同品酒，學習啤酒知識，認為此方法「真係work（行得通）」；而改為網上參展，客人數目一定比實體展覽少得多，只能以推廣為主要目的。

另外，旅發局宣布原定今年11月舉行的「香港單車節」會取消，主席彭耀佳表示，要確保本地和海外車手、工作人員及現場觀眾的健康和安全極具挑戰，為審慎起見決定取消。

（疫情第三波）