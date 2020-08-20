15至19歲失業率破兩成 分析：零售飲食業低迷牽連

【明報專訊】政府公布5至7月期間整體失業率微跌至6.1%，但15至19歲年齡組別的青少年失業率高達22.1%，20至24歲組別亦達16.2%，兩組別失業率均上升。資深人力資源顧問周綺萍表示，以往大量吸納青少年的零售業、飲食業均受疫情所挫，令大量青少年失業，另中小企因資金緊絀，不欲聘請未能即時有生產力的大學畢業生，大企業亦因疫情而推遲招聘進度，致大學畢業生搵工「難度好高」。
20至24歲同升
企業緩招聘 苦了畢業生
浸大學生事務處助理輔導長及事業策劃中心主管鄧藹儀稱，今年市場空缺少，加上不少大企業及公司亦暫緩招聘，而畢業生人數與往年相若，故市場競爭較以往激烈，相信今年畢業生找到理想工作「難度好高」。她表示暫時無接獲學生求助，預料9、10月才得見疫情下應屆畢業生的就業情况。
餐飲業失業率14.6%
職工總會料下期數據升
另外，部分行業的就業情况亦較嚴峻，最嚴重是建造業中的樓房裝飾、修葺及保養行業，失業率達16%，其次餐飲服務活動亦達14.6%。飲食業職工總會秘書長黃必文指出，5至7月期間有母親節及父親節帶旺市况，紓緩了行業的失業情况，但隨着政府7月推出禁晚市堂食等措施，料下期飲食業失業率勢將回升。