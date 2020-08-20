15至19歲失業率破兩成 分析：零售飲食業低迷牽連

20至24歲同升

企業緩招聘 苦了畢業生

浸大學生事務處助理輔導長及事業策劃中心主管鄧藹儀稱，今年市場空缺少，加上不少大企業及公司亦暫緩招聘，而畢業生人數與往年相若，故市場競爭較以往激烈，相信今年畢業生找到理想工作「難度好高」。她表示暫時無接獲學生求助，預料9、10月才得見疫情下應屆畢業生的就業情况。

餐飲業失業率14.6%

職工總會料下期數據升

另外，部分行業的就業情况亦較嚴峻，最嚴重是建造業中的樓房裝飾、修葺及保養行業，失業率達16%，其次餐飲服務活動亦達14.6%。飲食業職工總會秘書長黃必文指出，5至7月期間有母親節及父親節帶旺市况，紓緩了行業的失業情况，但隨着政府7月推出禁晚市堂食等措施，料下期飲食業失業率勢將回升。

（疫情第三波）