失業率回落 未反映第三波疫况 政府稱保就業有幫助 7月失業綜援跌

最新的5至7月失業率6.1%，回到2004年12月至2005年2月的水平。由於勞動人口增至近388萬人，故「失業大軍」仍添1800人，失業人數近24.3萬。

就業不足率跌0.2百分點

集中零售住宿飲食業

同時，就業不足率由3.7%跌至3.5%，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業。就業不足人數減少約6900，至13.6萬。

社會福利署公布7月綜援個案逾22.6萬宗，按月跌0.3%，當中失業綜援個案按月跌1.3%，至18,364宗，其新申請數字按月跌近五成至937宗。

羅致光：

勞工市場短期壓力仍巨

勞工及福利局長羅致光稱，勞工市場在5至7月仍然嚴峻，但較4至6月改善，因疫情在五六月間大致受控，保就業計劃開展有支援作用，故失業率終止了連續9個移動3個月期間的升勢。他指勞工市場在短期內仍將面對巨大壓力，近期環球及本地感染個案急升，令本港今年餘下時間的經濟前景變得更不明朗。

政府消息人士稱，今年4月單月失業數字飈升，扯高了4至6月失業率，而7月數據有些改善，連帶5至7月失業率紓緩；但他承認今期數據未能反映7月爆發的第三波疫情，以及收緊限聚令等影響，指近期市况淡靜，故下月公布的6至8月失業率便可看到第三波疫情影響，以及保就業計劃助抗失業的成效。

羅致光說，按行業分析，消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業失業率升至10.8%，為受2003年SARS沉重打擊後的高位，當中的餐飲服務活動失業率為14.6%，依然貼近SARS後的高位。建造業失業率則微升至11.3%。

麥萃才：料有公司不申補貼直接裁員

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，5至6月疫情稍為緩和，故失業率好轉，未能反映第三波疫情帶來的影響，預料下期失業率將再攀升。他又指保就業計劃申領公司不可裁員，惠及約190萬打工仔，佔勞動人口約一半，有助遏抑失業率上揚；但疫情反彈後，相信有公司未必申請第二期計劃支付9至11月人工，會直接裁員節流甚至結業。

工盟斥隱性失業者未受惠

工聯會促推現金津貼

職工盟總幹事蒙兆達批評，保就業計劃起的支援作用屬「自欺欺人」，大量打工仔淪為「隱性失業」，未獲相應資助及被放無薪假。工聯會權益委員會主任唐賡堯指失業率屬滯後數據，今次未反映「禁堂食」及「關閉處所」等對打工仔的影響，促政府推失業現金津貼。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676