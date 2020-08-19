港大揭兩蛋白有助減檢測「假陽性」

現時新冠病毒抗體測試主要針對刺突蛋白（S蛋白）和核衣殼蛋白（N蛋白），但相關抗體容易與其他冠狀病毒產生交叉反應而引致假陽性出現。

61患者測試 96.5%驗出

港大公共衛生學院巴斯德研究中心的團隊利用熒光素酶免疫沉澱系統（LIPS）分析，評估61名新冠患者對15種不同新冠病毒蛋白的抗體反應，發現其中兩種非結構性蛋白ORF8和ORF3b，可在患者病發早期引起明顯的抗體反應，由於兩種蛋白是新冠病毒獨有，因此不會與其他常見的人類冠狀病毒產生交叉反應。

團隊在96.5%參與研究的患者中，一致檢測到針對上述兩種蛋白的抗體。研究為首份針對病人對新冠病毒抗體反應的全面分析，研究成果已於科學雜誌《自然免疫學》（Nature Immunology）發表。

團隊稱，現時主流的新冠檢測並不針對ORF3b和ORF8，研究將有助改善新冠血清檢測，及推動第二代檢測發展。

（疫情第三波）