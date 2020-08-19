袁國勇：確診未回單位數 放寬措施自找麻煩

【明報專訊】政府延長晚市禁堂食等措施，港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台節目《在晴朗的一天出發》稱延長措施是應該的，若現時放寬會令病毒重新傳播，是自找麻煩。他認為現時科學家差不多可肯定新冠病毒會在短距離經空氣傳播，食肆要想方法增加空氣流動速度，甚至做空氣過濾或消毒。他說，當市民及食肆做好衛生措施， 每日確診回落至單位數，才可放寬相關措施。
籲用餐減聲浪 食肆增空氣流通
袁國勇提醒市民，用餐時要控制聲浪，因說話愈大聲，放出病毒數量愈高。他又呼籲市民將去過的食肆及乘搭過的小巴、的士等車牌記下，倘染病可助衛生署追蹤。
飲食業：「禁堂食減外出」欠理據
呼吸系統專科醫生梁子超昨在港台《千禧年代》稱，疫情仍反覆，患者接觸史追蹤仍有很大滯後，若放寬限制，不單鼓勵市民外出，更令接觸者難以追蹤，致疫情反彈。他說即使放寬晚市至兩人一枱，對業界也是「吊鹽水」，業界要在「長痛及短痛之間做決定」。
飲食業代表、稻苗學會主席徐汶緯在港台同一節目反駁，禁晚市堂食可令市民不外出的說法沒理據，「市民要不要上班、去超市？」他說業界已在生死邊緣，若政府不提供新一輪資助，「好多同業捱不過」。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，抗疫疲勞大家都會見到，街上人數很多，會減慢疫情下降速度。被問及市民要繼續忍多久，張說新冠病毒「未必會走」，且傳染性很高，有聚會自然會有傳播，在未有疫苗前若要減少死亡率，市民要繼續忍耐。