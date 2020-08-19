袁國勇：確診未回單位數 放寬措施自找麻煩

籲用餐減聲浪 食肆增空氣流通

袁國勇提醒市民，用餐時要控制聲浪，因說話愈大聲，放出病毒數量愈高。他又呼籲市民將去過的食肆及乘搭過的小巴、的士等車牌記下，倘染病可助衛生署追蹤。

飲食業：「禁堂食減外出」欠理據

呼吸系統專科醫生梁子超昨在港台《千禧年代》稱，疫情仍反覆，患者接觸史追蹤仍有很大滯後，若放寬限制，不單鼓勵市民外出，更令接觸者難以追蹤，致疫情反彈。他說即使放寬晚市至兩人一枱，對業界也是「吊鹽水」，業界要在「長痛及短痛之間做決定」。

飲食業代表、稻苗學會主席徐汶緯在港台同一節目反駁，禁晚市堂食可令市民不外出的說法沒理據，「市民要不要上班、去超市？」他說業界已在生死邊緣，若政府不提供新一輪資助，「好多同業捱不過」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，抗疫疲勞大家都會見到，街上人數很多，會減慢疫情下降速度。被問及市民要繼續忍多久，張說新冠病毒「未必會走」，且傳染性很高，有聚會自然會有傳播，在未有疫苗前若要減少死亡率，市民要繼續忍耐。

（疫情第三波）