駿洋邨3幢再延入伙 邊住人邊檢疫逾4月

3幢料年底交還 明年次季入伙

駿洋邨5幢公屋共有4800多個單位，政府6月底曾宣布7月底停用作檢疫中心，其後本港爆發第三波疫情，政務司長張建宗7月中改口稱，駿洋邨部分檢疫單位將使用至8月中。

政府昨交代駿洋邨最新安排，稱鑑於疫情過去數周急速轉差，對檢疫設施需求構成極大壓力，有必要繼續保留第一至三座作檢疫中心，待竹篙灣第三期約2000個檢疫單位啟用後，估計至今年底停用，並交還房委會修繕，料最快明年第二季初陸續入伙。

駿洋邨原訂今年2月入伙，第一至三座準住戶需額外等待一年多才入伙。政府稱，明白最新變動對準租戶造成困擾，會積極考慮以「防疫抗疫基金」提供紓緩。至於第四及五座，政府稱已交還房委會，將於本月底開始入伙，房屋署將致函通知準租戶辦理入伙手續。

住人兩座與檢疫3座以高欄分隔

政府表示，衛生署會採取嚴密檢疫措施，包括限制檢疫者須留在單位內，除工作及醫療人員外，檢疫者不可與任何人接觸；房屋署亦會以「高身隔欄」將第一至三座與第四及五座及駿洋商場分隔，令往返檢疫中心的人及車輛無需進出第四及五座範圍，居民亦可經第四及五座獨立通道進出。

駿洋邨位於黃竹洋街及桂地街交界，其中第一至三座及駿洋商場較近桂地街；第四及五座較近黃竹洋街，料房署設「高身隔欄」後，第四及五座住戶需經過黃竹洋街出入駿洋邨，不能直接前往第一至三座。

田北辰促讓準住戶暫住酒店

實政圓桌立法會議員田北辰表示，對政府一再忽視準住戶訴求感憤怒，形容準住戶「被人拋來拋去」。他指第一至三座涉2400多個單位，建議政府物色酒店房間予準住戶入住。

公民黨沙田（穗禾）區議員麥梓健批評，安排準住戶與檢疫者同邨做法荒謬，有一定風險，促請政府為受影響住戶每月提供補償金，以及明確交代何時停用駿洋邨。

輪候公屋8年、屬駿洋邨第一至三座準住戶之一的Candy，現租住私樓，租約10月底屆滿，一家四口原期望10月入伙，但政府最新安排令她一家失去預算。她說感徬徨無助，猶如「跌入地獄」，「不知道業主會否再續租及加租」，批評政府紓緩措施無用。

明報記者

（疫情第三波）