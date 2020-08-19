入院發燒 仁濟外科病人延兩日檢測呈陽性

昨增36確診 20初步確診

另外，葵涌貨櫃碼頭昨新增一宗確診和一宗初步確診，群組至少已有65人染疫。

昨日是連續第16日確診維持雙位數，新增36宗確診中，35宗是本地個案，另約有20宗初步確診。一名曾入住仁濟醫院外科病房的64歲男病人昨初步確診，他8月15日因肚痛到仁濟醫院急症室求醫，當時發低燒，醫生沒替他驗病毒，並安排他入外科病房；至17日病人再沒肚痛，但仍發燒，醫生安排他轉入負壓病房，檢測呈陽性。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，同病格6名病人被列為密切接觸者要檢疫；因病人在外科病房常拉下口罩，6名醫護要接受醫學監察，另有一名醫護在負壓病房為病人採樣，但出病房前除下N95口罩，亦要接受醫學監察。

至於為何病人入院時發燒都沒安排驗病毒，劉家獻說，急性腹部發炎也能導致發燒，醫生擔心有其他緊急問題要處理，故即時為病人做超聲波檢查。他說，醫生會按病人臨牀情况處理，若病人住疫廈、接觸過確診者、有失去味覺和嗅覺等病徵，會為病人驗病毒，醫管局會檢討為入院病人篩查的指引。

許樹昌稱走漏 促外科增檢測

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，「一個人可以有兩種病，病人可以在社區已感染了，其後發燒，任何人有發燒都應該驗，今次是走漏了」。他表示，一般而言，目前公立醫院的內科「（為入院者）驗得鬆手啲」，但外科一般因病人入院是為做手術，較少為他們驗病毒，他認為在資源充足下，外科亦應為入院者「驗鬆手啲」。

此外，葵涌貨櫃碼頭昨增兩宗感染，其中一名58歲宏記港務理貨員昨日確診；另一名在2號碼頭出閘口更亭工作的保安員昨初步確診，他曾使用5號碼頭休息室。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，不確定保安員是在碼頭還是社區感染。她說，葵涌貨櫃碼頭群組涉11間公司，會分析基因以釐清傳播鏈。

昨再多兩名病人離世，其中一名95歲順寧道敬福護理院男院友（第3734宗）昨早離世，是該院舍第3宗死亡個案；另一名64歲伊利沙伯醫院A6病房女病人（第1602宗）昨午離世，是該病房第4宗死亡個案。據了解，伊院研究將A6病房4宗死亡個案轉介死因庭跟進，以釐清可能牽涉院內感染的責任問題。

（疫情第三波）