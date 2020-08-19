碼頭樣本逾半未收回 外傭僅驗1/4 林鄭：檢測未到位 許樹昌憂全民驗冷淡

許：應一周內完成 以截傳播鏈

特首林鄭月娥昨稱，目前葵涌貨櫃碼頭和外傭宿舍兩個群組令人擔憂，冀盡快檢測以識別受感染者，切斷傳播鏈，但承認「檢測工作仍未到位」，目標檢測7000至8000名貨櫃碼頭員工，只收回千多個樣本瓶，「收回的比例並不算高」。至於外傭宿舍的外傭，林太估計約有6000人，雖然早前盡量派發樣本瓶，但至前晚只收回約900個。

林太又說，醫管局22個普通科門診派樣本瓶檢測計劃共做了22,000多個檢測，當中56人確診，確診比例0.25%，形容「令人擔心」。她說至8月16日計劃仍發現有確診個案，顯示社區感染「未斷尾」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會稱，貨櫃碼頭約收回2600個樣本瓶，如若員工遲交會拖慢檢測進度，呼籲盡快交回，她指碼頭員工亦擔心染疫，「無乜理由特登唔交」，估計部分人因長時間工作或放假而遲交。運輸及房屋局昨晚回應稱，至昨日碼頭營運商把約3600個樣本瓶交回衛生署，預計其餘日內陸續送回。

本報向勞工處查詢如何提高外傭宿舍樣本瓶回收率，處方稱檢測屬自願，已積極聯絡職業介紹所，截至昨傍晚檢測1436個樣本，已把一個陽性樣本轉交衛生署跟進。

身兼政府抗疫督導委員會專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，應在一周內完成檢測以截斷傳播，批評目前回收率低「絕對不理想」，令很多潛在感染個案未能找出，呼籲相關者為公共衛生，必須盡快交回樣本瓶，不要因無病徵而掉以輕心。

袁國勇：或錯過全民檢測最佳時機

港府將推行自願參與的全民檢測，同為政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，全民檢測最有效是未有「好大爆發」時推行，或已錯過最佳時機，如檢測過程拖得愈長，效用愈低。許樹昌則稱，貨櫃碼頭、外傭及的士司機等高危群組未積極參與檢測，擔心全民檢測參與程度亦未必理想。

食安抽驗巴西雞肉 全陰性

另外，深圳早前在一份巴西進口雞翼表面檢測到新冠病毒，本港食物安全中心從進口及批發層面抽取40個巴西冷藏雞肉樣本化驗，全部呈陰性。中心稱已向深圳及巴西當局了解，並與本地主要進口商及零售商跟進，涉事批次雞翼沒在港發售；中心亦暫時停止辦理相關廠房禽肉進口許可證申請。

明報記者

（疫情第三波）